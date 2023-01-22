Часть ВТОРАЯ – Полный отчет: Реформирование Халк Маслахаты – Создание позиции Национального Лидера – Конституционные поправки

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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О Халк Маслахаты Туркменистана

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совместном заседании Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О Халк Маслахаты Туркменистана

Всесторонне учитывая опыт туркменского народа в области государственного строительства, накопленный им за многовековую историю, исходя из таких благородных традиций предков, как проведение всенародных собраний, на которых полномочными представителями общин решались наиболее значимые политические, экономические, социальные вопросы, и придерживаясь общепризнанных демократических принципов, а также в целях обеспечения участия широких слоёв населения в принятии наиболее важных общественно-политических решений, принимается настоящий Конституционный закон о высшем представительном органе народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Халк Маслахаты Туркменистана

С целью расширения всенародного движения для наибольшего укрепления достижений Туркменистана в годы Независимости, выведения страны на более высокий уровень развития, достижения новых рубежей в общественно-политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной и законодательно-правовой сферах, пропаганды достигнутых успехов в нашей новейшей истории создаётся Халк Маслахаты Туркменистана. Главной целью и основными задачами Халк Маслахаты Туркменистана являются широкое привлечение народной массы в решение вопросов государственной важности, в осуществление преобразований и социально-экономических программ, реализуемых в нашей стране, разработка предложений, консультирование, содействие и служение укреплению единства, сплочённости, спокойствия, процветания народа и динамичному развитию, приумножению могущества путём великих преобразований в новый период нашего Независимого, постоянно Нейтрального государства. Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представительным органом, действующим в соответствии с Конституцией Туркменистана, настоящим Конституционным законом и представляющим интересы народа Туркменистана.

Статья 2. Состав Халк Маслахаты Туркменистана

Великая личность современности, Герой Туркменистана, Почётный народный старейшина Туркменистана, Аркадаг народа, Уважаемый Гурбангулы Бердымухамедов, высокий статус Национального Лидера которого признан на основе закона, является постоянным членом в составе Халк Маслахаты Туркменистана. В состав Халк Маслахаты Туркменистана входят:

1) Председатель Халк Маслахаты Туркменистана;

2) Президент Туркменистана;

3) Председатель Меджлиса Туркменистана;

4) члены Кабинета Министров Туркменистана;

5) депутаты Меджлиса Туркменистана;

6) Председатель Верховного суда Туркменистана;

7) Секретарь Государственного совета безопасности Туркменистана;

8) Генеральный прокурор Туркменистана;

9) Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане – Омбудсмен;

10) хякимы велаятов, этрапов и городов;

11) председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

12) арчины городов, посёлков, являющихся административными центрами этрапов;

13) руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;

14) представители общественности, рекомендуемые от халк маслахаты велаятов и города Ашхабад, в том числе представители старейшин. Их региональное деление и требования, предъявляемые к представителям, определяются Халк Маслахаты Туркменистана.

Порядок выдвижения рекомендуемых общественных представителей от халк маслахаты велаятов и города Ашхабад в состав Халк Маслахаты Туркменистана утверждается Халк Маслахаты Туркменистана. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана может пригласить для участия в заседании Халк Маслахаты Туркменистана лиц, внёсших весомый вклад в защиту и консолидацию государства, укрепление единства народа, защиту прав и свобод человека, имеющих большие заслуги в развитии экономической, научной, культурной, социальной сферы, в общественной, гуманитарной, благотворительной и других видах деятельности, представителей средств массовой информации и религиозных организаций, а также представителей международных организаций и иностранных государств, в том числе глав дипломатических представительств.

Статья 3. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается на должность и освобождается от должности Президентом Туркменистана. Работой Халк Маслахаты Туркменистана руководит Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и он ­подотчётен Халк Маслахаты Туркменистана. Если Председатель Халк Маслахаты Туркменистана по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности либо сложит свои полномочия по собственному желанию, его полномочия переходят Президенту Туркменистана.

Статья 4. Законодательство Туркменистана о Халк Маслахаты Туркменистана

Законодательство Туркменистана о Халк Маслахаты Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Конституционного закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

Статья 5. Принципы деятельности Халк Маслахаты Туркменистана

Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана основывается на следующих принципах:

1) демократии;

2) гласности;

3) справедливости;

4) верховенства закона;

5) приоритета общепризнанных норм международного права;

6) равенства человека и гражданина перед законом;

7) уважения прав и свобод человека;

8) свободного обсуждения и принятия решений;

9) учёта общественного мнения.

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 6. Заседания Халк Маслахаты Туркменистана

Работа Халк Маслахаты Туркменистана осуществ­ляется в форме заседаний. Заседания Халк Маслахаты Туркменистана являются полномочными, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа его членов. Заседания Халк Маслахаты Туркменистана созываются по необходимости, но не реже одного раза в год его Председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 7. Право на внесение предложений в Халк Маслахаты Туркменистана

Право внесения предложений на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана принадлежит Президенту Туркменистана, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлису Туркменистана, Кабинету ­Министров Туркменистана, Верховному суду Туркменистана, а также не менее чем одной четверти от общего числа членов Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 8. Решения Халк Маслахаты Туркменистана

Решения Халк Маслахаты Туркменистана принимаются в форме постановлений простым большинством голосов от общего числа членов, участвующих в его заседании. Постановления, принятые Халк Маслахаты Туркменистана, имеют обязательную силу на всей териитории Туркменистана. Постановления Халк Маслахаты Туркменистана могут быть изменены или отменены только им самим. Порядок опубликования и введения в действие постановлений Халк Маслахаты Туркменистана определяется законом.

Статья 9. Исполнение решений Халк Маслахаты Туркменистана

Решения Халк Маслахаты Туркменистана исполняются Президентом Туркменистана, Меджлисом Туркменистана, Кабинетом Министров Туркменистана и другими государственными органами в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией Туркменистана и нормативными правовыми актами Туркменистана.

ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Статья 10. Полномочия Халк Маслахаты Туркменистана

Халк Маслахаты Туркменистана:

1) рассматривает и одобряет предложения по вопросам принятия Конституции и Конституционных законов Туркменистана, внесения в них изменений и дополнений;

2) рассматривает и одобряет основные направления внутренней и внешней политики государства, а также программы и законы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

3) заслушивает ежегодные послания Президента Туркменистана;

4) рассматривает вопросы мира и безопасности;

5) осуществляет право законодательной инициативы;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Туркменистана.

Статья 11. Полномочия Председателя Халк Маслахаты Туркменистана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана:

1) осуществляет руководство деятельностью Халк Маслахаты Туркменистана;

2) председательствует на заседаниях Халк Маслахаты Туркменистана;

3) организует контроль за исполнением решений Халк Маслахаты Туркменистана;

4) осуществляет взаимодействие Халк Маслахаты Туркменистана с государственными органами и общественными объединениями;

5) подписывает постановления Халк Маслахаты Туркменистана;

6) по поручению Президента Туркменистана осуществляет его полномочия, предусмотренные в пунктах

2, 15, 18 статьи 71 Конституции Туркменистана;

7) формирует Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана, осуществляет контроль за его деятельностью, назначает работников на должности и освобождает их от должностей;

8) решает другие вопросы, отнесённые к его рассмотрению постановлениями Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 12. Акты Председателя Халк Маслахаты Туркменистана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана может поручить членам Халк Маслахаты Туркменистана, органам государственной власти изучить особо важные вопросы государственного значения и подготовить проекты соответствующих постановлений. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана издаёт постановления и распоряжения. В соответствии со статьёй 76 Конституции Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана может принимать постановления нормативного правового характера в отношении полномочий, преду­смотренных в пунктах 2, 15, 18 статьи 71 Конституции Туркменистана, которые могут передаваться Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

ГЛАВА IV. ПРЕЗИДИУМ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 13. Президиум Халк Маслахаты Туркменистана

Президиум Халк Маслахаты Туркменистана (далее – Президиум) является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчётным Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 14. Состав Президиума

Президиум состоит из нижеследующих членов:

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Председатель Меджлиса Туркменистана, Председатель Верховного суда Туркменистана, Секретарь Государственного совета безопасности Туркменистана, Генеральный прокурор Туркменистана, министр адалат Туркменистана и председатели халк маслахаты велаятов и города Ашхабад.

Президиум возглавляет Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 15. Полномочия Президиума

Президиум:

1) организует работу по подготовке заседаний Халк Маслахаты Туркменистана;

2) принимает решения о внесении вопросов в проект повестки дня заседаний Халк Маслахаты Туркменистана;

3) определяет дату, время и место проведения очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана, если иное решение не принято Халк Маслахаты Туркменистана;

4) решает вопросы, связанные с созывом и проведением Халк Маслахаты Туркменистана и другие вопросы, относящиеся к его полномочиям;

5) излагает свои позиции по отдельным проектам законов в повестке дня Меджлиса Туркменистана и одобряет;

6) в случае необходимости, вносит в Халк Маслахаты Туркменистана предложения о создании рабочих комиссий;

7) заслушивает сообщения по вопросам деятельности рабочей комиссии;

8) осуществляет иные полномочия, отнесённые Халк Маслахаты Туркменистана к его полномочиям.

Статья 16. Заседания Президиума

Заседания Президиума созываются и ведутся Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Заседание Президиума также может быть созвано по решению не менее чем трёх его членов. Заседание Президиума правомочно при условии, что на нём присутствуют более половины его членов.

Заседания Президиума проводятся открыто. Президиум может принять решение о проведении закрытого заседания. Повестка дня заседания Президиума утверждается большинством голосов его членов, участвующих в нём. Постановления Президиума принимаются прос­тым большинством голосов членов, участвующих в его заседании, они подписываются Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

Статья 17. Протокол заседания Президиума

На заседаниях Президиума и рабочих комиссий ведутся протоколы, которые подписываются председательствующим на заседании. В протоколе заседания указываются: дата, время и место его проведения; повестка дня; председательствующий на заседании и выступающие; предложения, внесённые на голосование; результаты голосования и принятые решения.

ГЛАВА V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 18. Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана

Организационное, административное, техническое и другое обеспечение деятельности Халк Маслахаты Туркменистана, его должностных лиц и членов осуществляется Аппаратом Халк Маслахаты Туркменистана.

Аппаратом Халк Маслахаты Туркменистана руководит Управляющий делами.

Статья 19. Задачи Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана

Основными задачами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана являются:

1) организационное и материально-техническое обслуживание заседаний Халк Маслахаты Туркменистана, других его мероприятий;

2) подготовка вопросов на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана и организация предварительного обсуждения проектов документов;

3) осуществление контроля за исполнением постановлений Халк Маслахаты Туркменистана;

4) учёт и обобщение предложений и замечаний, поступивших при обсуждении вопросов на заседаниях Халк Маслахаты Туркменистана;

5) подготовка предложений по вопросам, предлагае­мым государственными органами и общественными объединениями на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана;

6) организационно-методическое руководство деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

7) рассмотрение предложений и других обращений граждан, их обобщение;

8) организация опубликования документов Халк Маслахаты Туркменистана;

9) подготовка необходимых сведений, связанных с освещением деятельности Халк Маслахаты Туркменистана в средствах массовой информации;

10) решение других вопросов, отнесённых к ведению Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана.

Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана имеет право получать необходимые сведения и документы по вопросам деятельности Халк Маслахаты Туркменистана для выполнения задач, возложенных на него от государстенных органов, общественных объединений и должностных лиц.

Статья 20. Финансирование деятельности Халк Маслахаты Туркменистана

Расходы по материально-техническому обеспечению деятельности Халк Маслахаты Туркменистана финансируются за счёт Государственного бюджета Туркменистана. Размеры заработной платы работников Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана устанавливаются в соответствии с законодательством Туркменистана.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21. Взаимоотношения Халк Маслахаты Туркменистана с местными представительными и другими органами государственной власти

Взаимоотношения Халк Маслахаты Туркменистана с местными представительными и другими органами государственной власти осуществляются в соответствии с законами Туркменистана.

Статья 22. Взаимоотношения Халк Маслахаты Туркменистана с общественными объединениями

Взаимоотношения Халк Маслахаты Туркменистана с политическими партиями, профессиональными союзами и другими общественными объединениями определяются законодательством Туркменистана.

Статья 23. Введение в действие настоящего Конституционного закона

Настоящий Конституционный закон вводится в действие с момента его подписания.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 21 января 2023 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совместном заседании Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны

(г.Ашхабад, 21 января 2023 г.)

Уважаемые друзья! Мой родной народ!

Искренне благодарю за признание меня Национальным Лидером туркменского народа и назначение Председателем Халк Маслахаты Туркменистана! Это огромное доверие с вашей стороны, которое в ещё большей степени обязывает меня на дальнейший самоотверженный труд во имя процветания Отчизны, благополучной и счастливой жизни родного народа!

Мы заложили прочную основу нашей независимой Родины, ознаменовали грандиозными достижениями эпоху нового Возрождения и великих преобразований, эпоху могущества и счастья и эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Нам удалось ­превратить родное Отечество в суверенную и нейтральную страну, которая пользуется уважением и авторитетом на международной арене, заручилась поддержкой своих инициатив в интересах человечества, входит в число прогрессивных государств мира и выступает за равноправное и взаимовыгодное партнёрство.

За годы независимости в Туркменистане были проведены кардинальные политико-экономические и культурные реформы, приняты и реализованы выверенные и тщательно продуманные, научно обоснованные программы, что позволило нам значительно продвинуться вперёд. По всей стране были созданы новые сёла, посёлки и города, современные производственные и промышленные кластеры, построены объекты системы образования, здравоохранения, спортивного и культурного назначения.

Усовершенствовались и общественные отношения. С переходом на рыночную экономику возникло новое поколение бизнесменов, промышленников и индивидуальных предпринимателей, которые работают сегодня не только внутри страны, но и выходят на международные площадки. Они вносят достойный вклад в поддержание продовольственного изобилия, импортозамещение и превращение Туркменистана в индустриально развитое государство.

Особое внимание в нашей стране уделяется улучшению системы социального обеспечения, так как это – один из приоритетов государственной политики. Благодаря этому тысячи семей за счёт льготного кредитования обрели новые дома. Налажена также система государственной поддержки молодых семей, созданы все условия для благополучной жизни граждан, получения современного образования и всестороннего развития подрастающего поколения.

Полагаю, нет необходимости перечислять наши достижения и успехи. Это займёт много времени, да и мы с вами каждый день становимся их свидетелями. Принимая программы, мы выстраиваем план реформ, проводим целевую работу в национальных интересах, опираясь прежде всего на родной народ. Хочу подчеркнуть, что всё лучшее, чего мы добились, стало возможным благодаря доблестному труду и сплочённой поддержке граждан проводимого нами политического курса.

Уважаемые участники заседания!

Мы и впредь будем придерживаться этого принципа, самоотверженно и сплочённо работать во имя интересов независимого Отечества и родного народа. Для этого у нас имеются все предпосылки, приняты научно и юридически обоснованные программы по решению поставленных задач.

Как известно, в целях развития страны в предстоящие тридцать лет 11 февраля минувшего года на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана мы приняли Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

Предусмотренные в ней меры нашли отражение в Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программе на период до 2028 года.

Нет сомнений, что при перевыполнении ежегодного плана работ, обозначенного в этих программных документах, мы сумеем реализовать их досрочно. Для этого имеются все условия.

В указанных программах большая работа намечена и на текущий год. Нынешний год, девиз которого «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», у нас связан с молодёжью, так как она – будущее нашей страны.

Наши успехи, суверенитет Отчизны, стабильность в стране и благополучие народа зависят от юного поколения, и я убеждён, что молодые туркменистанцы сумеют оправдать это высокое доверие!

Государственная молодёжная политика Туркменистана нацелена на выработку необходимых правовых, экономических, социальных и организационных механизмов и серьёзных государственных гарантий для самореализации молодёжи в социуме, а также на развитие и поддержку молодёжных общественных объединений.

Недавно нами принят Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике», который призван значительно укрепить правовые основы государственной политики в этой области. В нём предусмотрены разработка методов развития молодёжного предпринимательства и льготы по оказанию государственной поддержки тем предприятиям, которые созданы предпринимателями и именуются «молодёжными», если 75 процентов его сотрудников составляет молодёжь.

Кроме того, гарантирован порядок льготной уплаты подоходного налога молодыми специалистами, окончившими образовательные учреждения и только что принятыми на работу, что, считаю, позволит молодым найти своё место в жизни и внести вклад в наши успехи.

С целью достижения непрерывности обучения и профессиональной ориентации молодёжи в Законе предусмотрены нормы о временной отсрочке для выпускников школ от призыва на военную службу с условием создания разовой возможности для участия во вступительных экзаменах в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также другие льготы.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша держава выходит на новые высоты развития, продолжая эстафету славных дел. И в нынешнем году мы должны усердно работать во всех направлениях, активно привлекая молодёжь. Нам предстоит отметить знаменательные даты и провести торжества, сдать в эксплуатацию множество производственных и социальных объектов, крупнейший из которых – новый современный административный центр Ахалского велаята – город Аркадаг.

Как я уже говорил, в соответствии с принятыми программами мы уверенно движемся к намеченным чётким целям. Здесь хочу кратко обозначить некоторые из них.

Мы осуществляем свою политику на основе уникального нейтрального статуса, дважды признанного Организацией Объединённых Наций. Последовательно проводя миролюбивую внешнеполитическую стратегию, наша нейтральная Отчизна продолжит расширять двустороннее и многостороннее партнёрство на основе взаимной выгоды и равноправия, укреплять традиционно дружественные связи со странами-соседями, развивать конструктивное сотрудничество со всеми государствами.

Инициативы нашей нейтральной Родины находят горячую поддержку во всём мире. В этом плане по предложению Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций был принят ряд резолюций в интересах всего человечества. Наша страна и впредь должна занимать активную и инициативную позицию в укреплении взаимовыгодного партнёрства в региональном и глобальном масштабе.

В контексте внешней политики Туркменистана большое значение придаётся взаимодействию с международными организациями. Налаживается тесная кооперация со специализированными международными политическими, экономическими и финансовыми институтами. Примером тому является культурно-гуманитарное партнёрство с ЮНЕСКО в деле популяризации историко-духовного наследия нашего народа, а также с другими ведущими международными структурами. Твёрдо верю, что сотрудничество с международными организациями по всем направлениям будет развиваться в интересах не только туркменского, но и всех народов планеты!

Наша столица – беломраморный Ашхабад – считается визитной карточкой нашего государства. Она неоднократно была включена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря удивительным строениям и уникальной архитектуре. Мы и в будущем должны продолжить застройку нашей столицы.

Нам предстоит весьма серьёзная работа – возведение современных объектов на берегу озера «Altyn köl», реализация проекта 17-й очереди застройки города, а также жилого комплекса «Ашхабад-сити». При их осуществлении нужно делать упор на строительство «умных» домов и применение возобновляемых источников энергии.

В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах на реализацию производственного потенциала и развитие социальной сферы государство инвестирует 278 миллиардов 900 тысяч долларов США. И здесь наши главные цели таковы:

во-первых, совершенствование социальной защищённости и улучшение занятости населения, охрана безопасности и жизни граждан с учётом интересов каждого;

во-вторых, достижение последовательного развития отраслей и сферы социальных услуг посредством использования социально-экономического потенциала страны, повышения темпов индустриализации национальной экономики, внедрения цифровых технологий;

в-третьих, полноформатное использование геополитических и геоэкономических возможностей Туркменистана с учётом того, что он является сердцем Великого Шёлкового пути и имеет весьма выгодное расположение;

в-четвёртых, решение некоторых вопросов, возникающих в ходе трансформации Туркменистана из аграрного в индустриально развитое государство, таких как, к примеру, поддержание продовольственной безо­пасности и дальнейшее укрепление экономического потенциала страны;

в-пятых, обеспечение устойчивой динамики цифровой экономики Туркменистана, инновационное развитие промышленности, создание высокотехнологичной и конкуренто­способной цифровой экономики с опорой на национальных специалистов и мировую практику;

в-шестых, создание условий для увеличения доли частного сектора в народном хозяйстве посредством придания приоритетного значения таким мерам, как поддержка предпринимательства, формирование системы надёжной защиты прав и гарантий частной собственности, содействие развитию малого и среднего бизнеса, которые позволят ускорить перевод национальной экономики на рыночные «рельсы»;

в-седьмых, обеспечение экологического благополучия и развитие «зелёной» экономики.

Итак, уважаемые друзья, обобщённо всё это – наши главные цели, которые создадут благоприятные условия для обеспечения интересов и будущего нашего народа и каждого гражданина!

Уважаемые участники заседания! Дорогие соотечественники!

Наша государственная политика нацелена на решение таких задач, как увеличение объёма валового внут­реннего продукта на душу населения, рост производительности труда и в конечном счёте – на повышение доходов населения, значительное улучшение условий жизни людей до уровня развитых стран мира.

Для её реализации требуется диверсификация экономики, создание высокотехнологичного производственного кластера, полная отраслевая цифровизация, продолжение массового производства импортозамещающей и ориентированной на экспорт конкурентоспособной продукции.

Особое внимание нужно уделять обеспечению сфер экономики квалифицированными кадрами. Это – важная задача, которую мы сможем решить, создав возможность для учёбы нашей молодёжи в престижных учебных заведениях мира и усовершенствовав обучение в отечественных вузах до международных стандартов.

В результате реализации выше­указанных комплексных мер необходимо нарастить объёмы добывающего и перерабатывающего сегментов топливно-энергетического комплекса за счёт освоения сухопутных и морских нефтегазовых месторождений, привлечения значительных инвестиций и строительства различных производственных сооружений. Плоды этой работы должны быть использованы на благо народа.

Существенный опыт накоплен и в деле выпуска строительных материалов. В будущем мы должны создавать предприятия, которые смогут полностью обеспечить внутренний рынок и производить ориентированную на экспорт продукцию.

Что касается отечественных энергетиков, то их главные задачи – создание новых мощностей, улучшение технического состояния систем распределения электроэнергии, подключение инфраструктурных объектов к единой кольцевой сети, увеличение экспортных поставок посредством наращивания производства электроэнергии, бесперебойное энергоснабжение внутренних потребителей.

С учётом выгодного географического расположения Туркменистана считаю, что прокладка автотрасс и стальных магистралей, мостов, формирование транспортно-транзитных коридоров, включающих автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные пути сообщения, увеличение грузовых и пассажирских перевозок также станут одними из ключевых инструментов для развития нашей экономики.

Особое внимание следует уделять использованию местных сырьевых ресурсов, которые сегодня активно применяются при производстве строи­тельных материалов, продукции химической и фармацевтической индустрии, а также массовому выпуску продовольственных товаров и повышению конкурентоспособности пищевой промышленности.

Нужно продолжать меры по охране окружающей среды, природных ресурсов и их рациональному использованию, поддержанию чистоты природы. Обеспечение экологического благополучия в стране, улучшение экологического состояния просторов Каракумов и качества орошения, получение высоких урожаев за счёт применения «зелёных» технологий стоят в ряду наиболее важных задач.

Здесь, полагаю, будет уместно упомянуть некоторые социальные задачи, чтобы прояснить намеченные цели. В результате мер, предус­мотренных в принятых нами программах, в предстоящие семь лет мы должны увеличить месячную заработную плату, создать дополнительные рабочие места для населения за счёт возведения производственных предприятий и иных объектов.

Значительные инвестиции будут направляться на строительство жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, школ, автомобильных дорог, прокладку систем газо-, водо-, энергоснабжения и связи. Существенно увеличится площадь жилья на душу населения. Только в социальной сфере будет построено большое количество дошкольных, общеобразовательных заведений, учреждений высшего профессионального образования, современных клиник и домов культуры.

И это – пример намеченных работ лишь в одной области. Подобные примеры можно привести и по другим отраслям.

Как видите, перед нами – большие задачи, много работы, которые мы должны выполнить сообща, сплочённо, вместе с народом и каждым гражданином.

Дорогие соотечественники!

Я опираюсь на силу моего народа. Убеждён, что каждый из вас внесёт достойный вклад в достижения независимой нейтральной Родины!

Уважаемые участники заседания! Мой родной народ!

Ещё раз благодарю за оказанное высокое доверие, признание меня Национальным Лидером туркменского народа и назначение Председателем Халк Маслахаты Туркменистана! Желаю вам огромных успехов в работе во имя процветания независимой нейтральной Отчизны!

Уважаемые друзья!

Да здравствует независимый нейт­ральный Туркменистан!

Да будут бесконечны достижения туркменского народа под девизом «Государство – для человека!»!

Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!

И как говорит наш Президент Аркадаглы Сердар:

Родина является Родиной только с народом!

Государство является государством только с народом!

///nCa, 22 января 2023 г.