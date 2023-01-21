В Туркменистане имеется 200 месторождений твердых минералов – Россия предлагает содействие в их разработке

Российский холдинг «Росгеология» готов оказать Туркменистану всестороннюю технологическую помощь в разведке и разработке огромного богатства полезных ископаемых и углеводородных ресурсов.

«На территории Туркменистана расположены более 200 месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, и в целях развития экономики Республики мы готовы предложить коллегам широкий спектр компетенций холдинга для освоения этого ресурсного потенциала», – заявил глава «Росгео» Сергей Горьков, выступая на туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде.

В рамках форума состоялись переговоры делегации «Росгео» с руководителями государственной корпорации «Туркменгеология», государственных концернов «Туркменнебит» и «Туркменгаз», Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

В ходе встреч было высказано множество предложений, в числе которрых:

актуализация ресурсной базы нефтегазоносных бассейнов Туркменистана на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных;

поиск и локализация залежей нефти в ловушках неантиклинального типа на основе комплексных сейсмо-электроразведочных работ 3D на северо-западе Амударьинского нефтегазоносного бассейна;

проведение 3D-сейсморазведки на свободных блоках туркменского сектора Каспийского моря в формате мультиклиентской съёмки;

поиск и обоснование геологических объектов, пригодных для создания подземных хранилищ газа;

поиск и разведка месторождений подземных вод методами электротомографии;

инновационная технология «ГеоАудит», которая позволяет обнаружить «пропущенные» залежи на действующих месторождениях нефти и газа.

В ноябре прошлого года делегация «Росгео» посетила Туркменистан. В качестве приоритетного направления сотрудничества было определено наращивание углеводородного потенциала страны и открытие новых месторождений твердых полезных ископаемых.

Наряду с этим, стороны намерены подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере выполнения геологоразведочных работ на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые между АО «Росгео» и ГК «Туркменгеология». Соответствующая договоренность была достигнута в ходе 12-го заседания Российско-Туркменской межправительственной комиссии в декабре 2022 г.

АО «Росгеология» – крупнейший геологический холдинг Российской Федерации с развитой производственно-технической базой. Компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых, до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений, обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе. ///nCa, 21 января 2023 г.