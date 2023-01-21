Kazinform: Образы будущего Центральной Азии обсуждают в Казахстане

Сегодня (20 января) Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК совместно с Министерством иностранных дел Казахстана проводят экспертную встречу «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает МИА «Казинформ».

На мероприятии обсудят актуальные вопросы развития кооперации стран Центральной Азии в сфере торговли и экономики, транспорта и энергетики, развития человеческого капитала, а также перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества. Во встрече принимают участие представители государственных органов РК, руководители институтов стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии, а также эксперты по актуальным проблемам и вопросам регионального сотрудничества.

Выступая с докладом, директор КИСИ Еркин Тукумов предложил обсудить, как будет развиваться регион к 2030 году, какие вызовы ожидают и какие возможности станут определяющими в тесном сотрудничестве.

«Степень глобальной неопределенности в мире будет лишь усиливаться. Мы вошли в новый период развития и он требует большего осмысления. Текущие тектонические сдвиги системы международных отношений вынуждают государства региона так или иначе адаптироваться к ним, объединяясь для решения общих проблем. Сегодня важно расширять и укреплять региональный диалог по основным аспектам развития Центральной Азии. Рост стратегической неопределенности в мире – это базовая тенденция. На таких встречах для нас важно понять, в правильном ли направлении мы движемся, правильные ли стратегии мы формируем в этом быстро меняющемся мире. Необходимо учитывать возможности успешных двусторонних отношений в нечто большее. Не только масштабирование, но и формирование региональных вопросов, которые позволят перестроить кооперацию. Нужен сценарий продвинутой кооперации и интеграции с учетом прошлого опыта во избежание ошибок и сожаления об упущенных возможностях», – сказал глава института.

Заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев сказал, что встречи в таком составе позволяют в атмосфере открытого и конструктивного диалога обсудить самые важные вопросы.

«Регулярные контакты на высшем уровне позволяют решать целый комплекс стратегически значимых вопросов, определять дальнейший вектор нашего сотрудничества, в целом обеспечивать мир и стабильность в регионе. В результате нам удалось вывести наше межгосударственное взаимодействие на качественно новый высокий уровень. Мы являемся свидетелями глобальных перемен, которые несут и новые вызовы, и новые возможности. Страны ЦА показывают высокую волю. Страны начали интенсивный диалог. Мы вместе решаем стратегические вопросы для достижения мира и стабильности в регионе. В этой связи особо важны консультативные встречи глав государств. Саммиты в наших странах играют особую роль, в сентябре этого года состоится юбилейный саммит в Душанбе. Происходит согласование и запуск договора о дружбе в XXI веке, дорожная карта регионального сотрудничества, зеленая повестка. Увеличен объем региональной торговли, которая выросла на 50%. Принимаются меры для дальнейшего увеличения логистических проектов, налаживание деловых связей, совместных предприятий. Фундаментальные культурно-гуманитарные связи укрепляют братские отношения между нашими странами. Повышается интерес к культурному наследию ЦА. Приветствуем сохранение общего наследия. ЦА становится важным участником глобальных процессов», ­ – отметил Ермухамбет Конуспаев.

Участники конференции отметили роль Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в совместном развитии стран Центральной Азии, кроме того, спикеры подчеркнули важность обсуждения стратегического видения совместного развития. Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики ТаджикистанХайриддин Усмонзодаобратил внимание на то, что те реформы, которые сегодня происходят в политической системе Казахстана и реализуются под руководством Главы государства, являются очень важными, в том числе и для многих стран ЦА и являются образцом для других стран региона.

«Если раньше страны ЦА опирались на прогнозы, получаемые извне, то сегодня эти прогнозы делаются в центрах стратегических исследований самого региона. Мы это делаем сообща, постоянно обмениваемся мнениями для того чтобы мы могли выстоять перед проблемами, которые уже дали о себе знать. Те реформы, которые сегодня происходят в политической системе Республики Казахстан и реализуются под руководством Главы государства, являются очень важными, в том числе и для многих стран ЦА и являются образцом для других стран региона. Практика показывает, что ваша страна всегда уверенно движется вперед, ее стабильность и экономическое развитие являются гарантом стабильности и развития всего региона», – поделился эксперт.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов подчеркнул, что вопрос, какой мы хотим видеть Центральную Азию в 2030 году, крайне важен.

«Сегодня само время, в котором мы живем, обстановка в мире требуют от нас усиления регионального сотрудничества, углубления кооперации в ЦА. Борьба за будущее молодого поколения в ЦА – это борьба за будущее региона. Главный вопрос – каким мы видим регион через семь лет. Нужен «идеал» сотрудничества, согласовать его для синхронного развития во всех странах. Также важны не только будущие результаты, но и анализ реальной ситуации, имеющихся ресурсов для достижения этих результатов», – поделился спикер.

Канатбек Азиз,директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики, предложил определить содержание совместного стратегического развития.

«Для будущего сотрудничества в ЦА мы должны определить его содержание. Каким мы видим регион? Охватывает ли он 5 стран? Необходимо рассмотреть превращение в макрорегион. Мы должны создать площадку думающих людей, аналитиков для создания общей региональной картины», – сказал Канатбек Азиз.

Директор Международного института Центральной Азии (Узбекистан) Владимир Норов отметил актуальность консультативных встреч, которые заложили фундамент принципиально новой политической атмосферы в регионе, создали основу для укрепления единства, позволяющего вернуть былую мощь Центральной Азии.

«За последние годы мы начали укреплять региональную субъектность, а это значит умение брать ответственность за решение региональных вопросов самими странами ЦА. Необходимо улучшать инвестиционный климат. Мировым компаниям ЦА станет привлекательной только при условии создания регионального рынка. Разработанные планы действия должны притворяться в жизнь», – акцентировал внимание Владимир Норов.

Директор Центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев, отметил, что ЦА связывает Восток с Европой, выступая мостом для товаров и идей.

«Наблюдается рост желания решать совместные задачи, усиливать связи, в особенности торговлю, а это способствует привлечению иностранных инвестиций. Встречи лидеров демонстрируют новый дух сотрудничества наших стран», – подытожил спикер.

///Kazinform, 20 января 2023 г.