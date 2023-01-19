Делегация ООН во главе с высокопоставленной женщиной-чиновником отправилась с визитом в Афганистан, чтобы обсудить с талибами запрет для женщин на работу

Делегация ООН во главе с г-жой Аминой Мохаммад прибыла в Афганистан в среду, 18 января 2023 года. Она является заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, самой высокопоставленной женщиной-должностным лицом системы ООН.

В состав делегации также входит глава организации “ООН-женщины” г-жа Сима Бахус.

В среду делегация провела встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки.

Талибы запретили женщинам работать в образовательных и других учреждениях, включая неправительственные организации.

Независимо от того, как талибы интерпретируют исламские принципы, нет ни какого-либо положения или обоснования для запрета присутствия женщин на рабочих и в общественных местах.

Ситуация усугубила трудности населения, поскольку экономика страны висит на волоске, и многие домохозяйства зависят от дохода женщины в семье.

Обстановка еще больше осложнилась суровой зимой, поскольку распределение продуктов питания и медикаментов требует присутствия работающих женщин для оказания помощи нуждающимся семьям.

Администрация талибов находится под давлением мирового сообщества, в том числе и со стороны исламских стран, с требованием отменить запрет.

В последнее время произошло некоторое смягчение ограничений.

Как передает BBC, Министерство здравоохранения разъяснило, что женщины могут работать в секторе здравоохранения, где женщины-врачи и медсестры абсолютно необходимы. Это привело к возобновлению некоторых жизненно важных программ в области здравоохранения. /// nCa, 19 января 2023 г. [Фото – BBC]