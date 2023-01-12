Туркменистан возвращается к однопалатной системе парламента – Совместное заседание парламента 21 января 2023 года приведет к слиянию обеих палат

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В качестве шага, который полностью изменит законодательную базу, Туркменистан решил вернуться к однопалатной системе парламента. Однако это будет совсем не та модель законодательного органа, существовавшего в прошлом.

Как известно, пару лет назад Туркменистан перешел к двухпалатной системе парламента. Действующий в настоящее время парламент, в результате этого решения, называется Милли Генгеш (Национальный совет). Верхняя палата называется Халк маслахаты (Народный совет), а нижняя палата – Меджлис. Гурбангулы Бердымухамедов, который был президентом Туркменистана в течение 13 лет, является председателем Халк маслахаты. Г-жа Гульшат Мамедова является председателем Меджлиса.

В ближайшее время в законотворческом органе произойдут изменения.

Гурбангулы Бердымухамедов, известный под своим официальным титулом Герой-Аркадаг, провел совместное заседание обеих палат парламента.

На повестке дня стоял единственный пункт: упразднить Халк Маслахаты в его нынешнем виде, воссоздать его в совершенно новом составе, объединить его с Меджлисом, чтобы сформировать единую палату, и назвать новую палату Халк Маслахаты.

Во время совместного заседания 11 января 2023 года Гурбангулы Бердымухамедов (Аркадаг) выступил с программной речью.

В своей краткой речи он привел обоснование данного решения, а также рассказал о структуре и полномочиях будущего Халк маслахаты.

Обе палаты вновь соберутся 21 января 2023 года на свою последнюю сессию в нынешнем формате и проголосуют за конституционные поправки для перехода к новой, однопалатной системе парламента.

Выступление Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совместном заседании Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые депутаты Меджлиса!

Мы приняли решение провести сегодня совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана. Как вы знаете, жизнь не стоит на месте, она непрерывно эволюционирует, обогащается новыми законами и постулатами, а прежние концепции меняются, обретая иной смысл и содержание. Исходя из этого также непрерывно совершенствуется основополагающая правовая база общества, что ведёт к формированию её улучшенной модели, которая соответствует национальным особенностям, уровню государственного развития и воле народа.

С момента обретения независимости нашей Отчизной система органов государственной власти модернизируется на регулярной основе в соответствии с объективными реалиями. Эти процессы осуществляются с учётом колоссального опыта наших славных предков в деле государственного становления и управления, а также достижений ведущих стран мира в данной области.

А это позволяет гарантировать права и свободы человека и гражданина, в том числе право на участие в управлении государством и обществом, а также создаёт благоприятные предпосылки для поддержания стабильности и единства общества, укрепления и всестороннего развития основ народовластия, демократического правового и светского государства.

Уважаемые участники заседания!

Как вам известно, два года назад, в рамках модернизации системы органов государственной власти, мы преобразовали национальный орган законодательной власти – Парламент – в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат – Халк Маслахаты и Меджлис. Сегодня они успешно выполняют свои функции.

Однако в свете современных трансформаций возникает необходимость последовательного совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени. Поэтому, комплексно учитывая наработанную нашим народом на протяжении своей многовековой истории практику государственного строительства, руководствуясь благородными традициями предков решать наиболее важные политические, экономические и военные вопросы с делегатами общественности на всенародном форуме, предлагаю создать высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша упраздняется. Таким образом, считаем целесообразным Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в нашей стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Будет правильным, если в состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана войдут:

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана;

Президент Туркменистана;

председатель Меджлиса;

председатель Верховного суда;

секретарь Государственного совета безопасности;

депутаты Меджлиса;

члены Кабинета Министров;

уполномоченный представитель по правам человека – Омбудсмен;

генеральный прокурор;

министр адалат;

хякимы велаятов, этрапов и городов;

председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

арчины городов и посёлков, являющихся административными центрами этрапов;

руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;

представители общественности, в том числе старейшин, предлагаемые халк маслахаты велаятов и города Ашхабад.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана могут быть отнесены:

1) рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений;

2) рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны;

3) заслушивание ежегодных Посланий Президента Туркменистана;

4) рассмотрение вопросов мира и безопасности;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Туркменистана.

Организационное и техническое обеспечение деятельности Халк Маслахаты Туркменистана, его должностных лиц и членов будет осуществляться Аппаратом Халк Маслахаты. Кроме того, возложение на Аппарат Халк Маслахаты организационно-методического руководства деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов положительно скажется на более эффективной работе местных халк маслахаты.

Заседания Халк Маслахаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год его Председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты.

г. Ашхабад, 11 января 2023 года

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Постановления Халк Маслахаты, Милли Генгеша и указ Президента Туркменистана, изданные 11 января 2023 года, формализуют предложение и его различные аспекты, включая формирование конституционного комитета.

Постановления

Указ Президента Туркменистана

О проведении совместного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности

В целях обсуждения с представителями общественности важных вопросов, касающихся государственной и общественной жизни, следуя мудрым заветам и благородным принципам наших доблестных предков и опираясь на исторический опыт туркменского народа в управлении государством, дальнейшего укрепления достигнутых в независимой Отчизне рубежей, единства и сплочённости нашего народа, вывода на новые высоты достижений в развитии национальной демократии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также в соответствии со статьёй 801 Конституции Туркменистана постановляю:

Провести совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности 21 января 2023 года в городе Ашхабад, во Дворце Маслахат. Хякимликам велаятов и города Ашхабад до 16 января 2023 года представить на рассмотрение Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана список представителей общественности, предлагаемых для участия в совместном заседании палат Милли Генгеша, на основании предложений местных представительных органов, политических партий и общественных объединений. Халк Маслахаты и Меджлису Милли Генгеша Туркменистана скоординировать работы, связанные с подготовкой и проведением совместного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, оказывать организационно-методическую помощь хякимликам велаятов и города Ашхабад в этой деятельности. Расходы, связанные с проведением сов­местного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, финансировать в соответствии с законодательством Туркменистана.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 11 января 2023 года.

Совместное Постановление Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

О вопросах, связанных с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты

В целях подготовки и обобщения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства предложений по внесению изменений и дополнений в Основной Закон – Конституцию Туркменистана – в связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, упразднением Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизацией представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, постановляется:

Следуя национальным демократическим принципам и опираясь на наработанную веками практику туркменского народа в управлении государством, руководствуясь благородными традициями предков решать наиболее значимые политические, экономические и социальные вопросы с представителями общественности, проводя всенародные собрания, а также в целях обеспечения участия населения и общественных объединений в принятии касающихся государственной и общественной жизни серьёзных решений на новом историческом этапе развития независимого нейтрального Туркменистана выступить с важной инициативой о создании высшего представительного органа народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

В этой связи:

1) Обратиться к Президенту Туркменистана с предложением об упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты;

2) Принять Постановление Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана «О создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении её состава».

Создать при Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана рабочую группу по изучению и обобщению поступивших предложений о внесении изменений в Конституцию Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов,

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

Гульшат Маммедова.

Постановление Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана о создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении её состава

Опираясь на накопленный богатый исторический опыт в вопросах национального государственного строительства и управления, а также в целях дальнейшего совершенствования, приведения в соответствие требованиям времени системы органов государственной власти в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, разработки и обобщения предложений по внесению изменений и дополнений в Основной Закон – Конституцию Туркменистана – постановляется:

Создать Конституционную комиссию по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утвердить её состав. Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана, указанной в части первой настоящего Постановления, подготовить и в установленном порядке предложить предстоящему совместному заседанию с участием представителей общественности палат Милли Генгеша Туркменистана проекты Конституционного закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» и Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» для их рассмотрения и принятия.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов./// nCa, 12 января 2023 г.