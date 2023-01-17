Грузопоток по международному коридору «Север – Юг» вырос

В 2022 году со станций Северной железной дороги, филиала Российских железных дорог, отправлено более 0,6 млн тонн грузов по международному транспортному коридору «Север – Юг», сообщается в пресс-релизе СЖД.

В сравнении с предыдущим годом объемы отправок в этом направлении увеличены более чем на треть (на 36,3%).

СЖД — один из 16 территориальных филиалов ОАО «Российские железные дороги», включающий часть железнодорожной сети страны, располагающийся преимущественно на севере и северо-востоке Европейской части России.

По западной ветке МТК (через Азербайджан) со станций магистрали отправлено 448 тыс. тонн грузов (+18,5%), по восточной ветке (через Казахстан и Туркменистан) – 130 тыс. тонн грузов (рост в 2 раза).

Через порты Каспия транспортировано 26,6 тыс. тонн грузов (рост более чем в 14 раз). ///nCa, 17 января 2023 г.