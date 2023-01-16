Туркменистан наращивает производство йода

В 2022 году в Балканской области, западной части Туркменистана, произведено более 639 тонн йода при темпе роста производства 103%, сообщает газета нефтегазового сектора Туркменистана «Небит-газ».

Туркменистан признана одной из ведущих стран по запасам йода и является первой в регионе и четвертой в мире страной, обеспечившей свое население йодированной поваренной солью.

В настоящее время в Балканском велаяте функционируют три предприятия по производству йода: йодные заводы «Балканабат» и «Берекет» Государственного концерна «Туркменхимия», а также завод по производству йода Хозяйственного общества «Химия сенагат».

Большая часть технического йода экспортируется на мировые рынки.

Западный Туркменистан очень богат йодобромной водой, которая используется для получения данного элемента «фиалкового» цвета.

В подземных водах предгорий Балкана обнаружено 25-45 мг/л йода, в подземных водах Западного Небитдага и Гумдага – 40-50 мг/л.

Также концентрация йода в подземных водах Челекена, Монджуклы, Гызылгум, Боядаг составляет до 25-33 мг/л.

Это позволяет производить технический йод в промышленных масштабах. Йодобромные воды особенно характерны для нефтяных месторождений. В одном литре такой воды содержится более 100 мг йода.

В целях переработки и коммерциализации ценного сырья несколько лет назад в Берекете построено предприятие по производству йода Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Годовая мощность предприятия – 250 миллионов йодных палочек, 50 миллионов йодных карандашей и 500 тысяч стоматологических средств.

Весь объем технического йода, производимого на йодном заводе частного Хозяйственного общества «Химия Сенагат», расположенного в 130 километрах от центра Берекетского этрапа Балканского велаята, подвергается очистке специальным химикатом и доводится до соответствия мировым стандартам качества. Туркменский технический йод необходим в производстве цветных металлов, синтетического каучука, различных красок, лаков, комбинированных кормов, лекарственных препаратов, особо чистых металлов в промышленных отраслях.

Производство туркменского йода начиналось с Балканабадского йодного завода. Завод, расположенный недалеко от поселка Узбой, в 27 километрах от велаятского центра, начал производство в 1969 году. В сентябре 1975 года производимому здесь техническому йоду был присвоен знак качества Госстандарта СССР. Фактически почти половина йода, выпускаемого в свое время в СССР, приходилась на долю Туркменистана.

С августа 1994 года на предприятии налажено производство чистейшего технического йода. В 1998 году за высокое качество продукции данное предприятие было удостоено международной награды «Платиновая звезда». В 2000 году в Мадриде завод удостоился Международной премии качества.

Хазарский химический завод — еще одно йодобромное производство, построенное в 1932 году рядом со скважинами, пробуренными на Челекенском полуострове. В прошлом в море сбрасывались миллионы кубометров йода и брома – ценного промышленного сырья, добываемого с попутной нефтью. В 1 л воды с нефтью содержится 100-500 мг брома и 25-30 мг йода.

В свое время Каспийский химический завод был удостоен награды «Бриллиантовая звезда» мексиканского агентства по связям с рынком за высококачественную продукцию. В 2020 году он присоединился к Балканабадскому йодному заводу. В настоящее время предприятие, где трудятся 730 квалифицированных рабочих, использует для добычи этого ценного сырья 52 действующие йодобромные скважины в районе поселка Узбой и 260 – в районе поселка Хазар.

Производство йода в Туркменистане считается перспективным направлением химической промышленности. В ближайшие годы планируется увеличить мощности предприятий по производству йода и брома и продуктов их переработки на территории Балканского велаята. Согласно Программе социально-экономического развития Балканского велаята на 2019-2025 годы, в 2025 году производство технического йода составит 1 тысячу 30 тонн. Также, на «Балканабатском» йодном заводе планируется наладить производство каустической соды, хлора и хлорпродукции.

В этой связи частным предприятиям предлагается совместно с Государственным концерном «Туркменхимия» создать открытое акционерное общество «Балканхимиясенагат». Так, в настоящее время осуществляется реконструкция производственных мощностей Балканабатского йодного завода и строительство новых небольших заводов. В ближайшее время здесь начнут функционировать два новых небольших производства, каждое мощностью 60 тонн технического йода в год.

С их внедрением еще больше расширится производство туркменского йода, а также его экспорт на внешние рынки. ///nCa, 16 января 2023 г.