Официальная церемония объявления 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира состоится 27 января

2023 год был объявлен Международным годом диалога как гарантии мира в соответствии с резолюцией 77/32 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, говорится на сайте миссии Туркменистана в ООН.

Туркменистан подчеркивает, что инициатива напрямую соотносится с “Новой повесткой дня мира” Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которая включает в себя снижение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.

Официальная церемония состоится 27 января 2023 года в смешанном формате с участием представителей государств-членов ООН, соответствующих международных и региональных организаций и гражданского общества, сообщается на сайте представительства Туркменистана при ООН. /// nCa, 14 января 2023 года