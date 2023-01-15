News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Официальная церемония объявления 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира состоится 27 января

Официальная церемония объявления 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира состоится 27 января

By

2023 год был объявлен Международным годом диалога как гарантии мира в соответствии с резолюцией 77/32 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, говорится на сайте миссии Туркменистана в ООН.

Туркменистан подчеркивает, что инициатива напрямую соотносится с “Новой повесткой дня мира” Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которая включает в себя снижение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.

Официальная церемония состоится 27 января 2023 года в смешанном формате с участием представителей государств-членов ООН, соответствующих международных и региональных организаций и гражданского общества, сообщается на сайте представительства Туркменистана при ООН. /// nCa, 14 января 2023 года

Related Posts

Sovrn
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan