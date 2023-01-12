Туркменистан – обзор новостей

>>> Администрация города Ашхабад запустила веб-сайт, на котором горожане могут осуществлять онлайн-платежи за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующие сертификаты и документы также можно получить через веб-сайт, который предлагает гражданам на выбор туркменский, русский и английский языки. Адрес веб-сайта https://e.ashgabat.gov.tm/

>>> На основе научных исследований и данных, предоставленных Институтом сейсмологии и физики атмосферы, проводится сейсмическое микрорайонирование в городе Аркадаг, недавно открытом административном центре Ахалской области. Это поможет в маркировке зон с различной сейсмической интенсивностью, соответствующих границам таксономических единиц, установленным в соответствии с инженерно-геологическими данными.

>>> Новая схематическая карта микрорайонирования Ашхабада готовится Институтом сейсмологии и физики атмосферы. Это поможет разработать карту сейсмических рисков на территории Ашхабада, которая станет основой для целенаправленной разработки комплекса мер по снижению сейсмического риска.

>>> Ведутся работы по строительству новых установок в комплексе нефтеперерабатывающих заводов Туркменбаши и на НПЗ Сейиди. Сюда относятся установки для гидроочистки дизельных фракций и бензина, каталитического крекинга и коксования с установкой получения водорода; установка каталитического крекинга тяжелых остатков продуктов переработки нефти, установка для производства высококачественного базового технического масла. Между тем, поступают сообщения о том, что строительство установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона (DAG) на комплексе нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши близится к завершению.

>>> Скважина №60 на газовом месторождении Галкыныш, где буровые работы начались в августе 2021 года, введена в эксплуатацию. Она была пробурена китайской компанией в рамках контракта между “Туркменгазом” и CNPC. Промышленные поток был получен на глубине 4580 метров. /// nCa, 12 января 2023 г.