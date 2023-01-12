Словакия назначила нового посла в Узбекистане (по совместительству в Туркменистане и Таджикистане)

Словакия назначила Виктора Борецкого своим новым послом в Узбекистане. Он будет одновременно аккредитован в Туркменистане и Таджикистане.

Президент Зузана Капутова вручила верительные грамоты новоназначенному послу в президентском дворце в Братиславе 10 января 2023 года.

Новым послам в Румынии, Латвии и Литве также были вручены верительные грамоты.

Виктор Борецкий, 1965 года рождения, окончил сельскохозяйственный экономический университет в Нитре, Словакия, в 1989 году и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук в 1994 году.

Первоначально он работал в министерстве сельского хозяйства Словакии и поступил на дипломатическую службу в 1996 году, вернулся в министерство сельского хозяйства в 2000-2002 годах, и вновь приступил к дипломатической службе в 2002 году, работая в посольствах Словакии в Риге, Казахстане и Боснии и Герцеговине, в основном в должностях по экономическим вопросам.

С 2004 по 2007 год он сделал перерыв в государственной службе, чтобы заняться своим частным бизнесом. /// nCa, 11 января 2023 г.