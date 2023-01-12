Резкое и длительное замедление экономического роста сильно ударит по развивающимся странам

В 2023 году рост мировой экономики замедлится до 1,7%, а не до 3%, как ожидалось полгода назад

ВАШИНГТОН, 10 января 2023 года – Как отмечается в последнем выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», рост мировой экономики резко замедляется на фоне высокой инфляции, повышения процентных ставок, сокращения инвестиций и нарушения цепочек поставок, вызванного вторжением России в Украину.

Учитывая неустойчивость экономической ситуации, появление любого нового неблагоприятного фактора, например, ускорение инфляции выше ожиданий, резкое повышение процентных ставок для ее сдерживания, новая волна пандемии COVID-19 или эскалация геополитической напряженности, может столкнуть мировую экономику в рецессию. Это означает, что впервые за более чем 80 лет в течение одного десятилетия случилось бы две глобальные рецессии.

Согласно прогнозам, в 2023 году мировая экономика вырастет на 1,7%, а в 2024 году – на 2,7%. Ожидается, что резкое снижение темпов экономического роста будет повсеместным: пересмотр прогнозa 2023 годa в сторону понижения затронул 95% развитых экономик и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик.

Прогнозируется, что в течение следующих двух лет рост доходов на душу населения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках составит в среднем 2,8%, что на целый процентный пункт ниже среднего значения за 2010–2019 годы. В странах Африки к югу от Сахары, на долю которых приходится примерно 60% беднейшего населения планеты, средние темпы роста доходов на душу населения в 2023–2024 годах, как ожидается, составят лишь 1,2%, а значит, уровень бедности, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.

«На фоне ухудшения перспектив роста мировой экономики усиливается кризис в области развития», – отметил Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. «Странам с формирующимся рынком и развивающимся экономикам грозит затяжной период медленного экономического роста как следствие высокого уровня долговой нагрузки и сокращения притока инвестиций, ведь глобальные потоки капитала будут поглощаться развитыми экономиками, которые сами столкнулись с проблемами – крайне высоким уровнем государственного долга и ростом процентных ставок. Низкие темпы экономического роста и недостаток инвестиций в предприятия усугубят и без того тяжелую ситуацию, складывающуюся в области образования, здравоохранения, борьбы с бедностью и развития инфраструктуры, а также растущие проблемы, связанные с изменением климата».

В 2023 году в развитых экономиках прогнозируется замедление темпов роста до 0,5% по сравнению с 2,5% в 2022 году. В последние два десятилетия подобное замедление темпов роста предшествовало глобальной рецессии. В США в 2023 году прогнозируется снижение темпов роста до 0,5% – это на 1,9 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее, и самым низкий уровень с 1970 года, если не учитывать периоды рецессий. В еврозоне в 2023 году ожидаются нулевые темпы роста экономики, что на 1,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов. В Китае темпы роста в 2023 году, по прогнозам, составят 4,3% – на 0,9 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось.

Ожидается, что в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, не включая Китай, в 2023 произойдет замедление темпов роста до 2,7% по сравнению с 3,8% в 2022 году вследствие существенного ослабления внешнего спроса вкупе с высокой инфляцией, обесценением валют, ужесточением условий кредитования и другими сдерживающими факторами внутри стран.

К концу 2024 года ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик окажется примерно на 6% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Глобальная инфляция, как ожидается, замедлится, но будет оставаться выше допандемийных значений.

В докладе впервые дается всесторонняя оценка среднесрочных перспектив роста объема инвестиций в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках. В 2022–2024 годах валовые инвестиции в этих странах, вероятно, вырастут в среднем примерно на 3,5%, что более чем вдвое ниже средних темпов роста за предыдущие два десятилетия. В докладе предлагаются возможные подходы, которыми могли бы воспользоваться правительства для ускорения роста объема инвестиций.

«Спад инвестиций – это серьезная проблема, поскольку он связан с низким ростом производительности и торговли и негативно влияет на общие экономические перспективы. Без уверенного и устойчивого роста инвестиций просто невозможно добиться существенного прогресса в достижении более широких целей в области развития и целей, связанных с климатом», – отметил Айхан Косе, директор Группы прогнозов Всемирного банка. – «Национальная политика по стимулированию роста инвестиций должна учитывать специфику ситуации в стране, однако отправной точкой всегда является формирование надежной основы бюджетной и денежно-кредитной политики, а также проведение комплексных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата».

В докладе также освещается сложное положение, в котором оказались 37 малых государств – стран с населением до 1,5 миллиона человек. Рецессия, вызванная пандемией COVID-19, в этих странах была глубже, а восстановление – намного слабее, чем в других экономиках, что отчасти объясняется длительным кризисом в сфере туризма. В 2020 году объем производства в малых государствах сократился более чем на 11%, что в семь раз больше, чем в других странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках. В докладе отмечается, что малые государства часто несут потери от стихийных бедствий, среднегодовой размер которых составляет примерно 5% ВВП. Это создает серьезные препятствия на пути экономического развития.

Чтобы улучшить долгосрочные перспективы экономического роста, правительствам малых государств следует уделять особое внимание повышению устойчивости к изменению климата, стимулированию эффективной экономической диверсификации и повышению эффективности государственного управления. Авторы доклада призывают мировое сообщество оказать помощь малым государствам путем поддержания притока средств в рамках официальной помощи в целях содействия адаптации к изменению климата и восстановлению экономически приемлемого уровня задолженности.

Скачать доклад «Перспективы мировой экономики» можно здесь.///Всемирный Банк (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2023/01/10/global-economic-prospects)