Итоговый Документ Международной Конференции «Диалог – Гарантия Мира» Принят В Качестве Официального Документа 77-Й Сессии Га Оон

Итоговый документ Международной конференции «Диалог – гарантия мира», состоявшейся в Ашхабаде 11 декабря 2022 года в рамках Ашхабадской международной недели, опубликован на шести официальных языках ООН (A/77/651) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под пунктом 14 повестки дня «Культура мира».

В документе отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, включающие в себя обязательства по урегулированию споров мирными средствами и методами. В этом контексте документ подчеркивает, что инклюзивный диалог в его различных проявлениях играет важную роль в укреплении отношений и сотрудничества между государствами-членами ООН.

В Итоговом документе также поддерживается инициатива Генерального Секретаря Организации ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, которая созвучна с инициативой Туркменистана о продвижении философии «Диалога, как гарантии мира».

Кроме того, опубликованный документ отмечает необходимость выполнения глобальных стратегий и программ ООН, в частности, совместной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В Итоговом документе особо отмечено, что политика нейтралитета играет важную роль в развитии мирного диалога, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира и содействует укреплению международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. При этом подчеркивается важность превентивной дипломатии, в частности эффективная деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде в целях поддержки усилий мирового сообщества по мирному урегулированию конфликтов в интересах сохранения мира, а также необходимость развития и укрепления инструментов превентивной дипломатии.

Продвигаемая Туркменистаном Глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» нацелена на консолидацию усилий международного сообщества в деле укрепления традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановления ценностных установок и мировоззренческих взглядов, определение культуры мира и доверия в качестве неотъемлемого фактора международных отношений.

Проведение конференции «Диалог – гарантия мира», заложившей основу для запуска в 2023 году Глобальной кампании во имя Диалога, как гарантии мира, стало наглядным подтверждением того, что Туркменистан, будучи активным членом мирового сообщества, не ограничивается только выдвижением значимых инициатив, направленных на развитие широкого международного сотрудничества, отвечающего коренным интересам всех стран и народов, но и предпринимает последовательные шаги по их практической реализации.