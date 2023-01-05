Весной Турция примет серию международных театральных фестивалей

Посольство Турции в Туркменистане анонсировало серию международных театральных фестивалей, которые пройдут в шести городах страны:

10-й Международный театральный фестиваль Балканских стран «Балканский бриз» – в Бурсе, 4-18 марта 2023 г.

Каждую весну Главное управление по государственным театрам Турции проводит в городе Бурса Театральный фестиваль балканских стран, на котором собираются ведущие балканские коллективы, внесшие значительный вклад в театральное искусство, а также знаменитые труппы со всего мира.

Международный театральный фестиваль балканских стран в Бурсе также служит мостом для взаимодействия культур и закладывает прочный фундамент международных отношений. Общие чувства из богатой палитры разлуки, любви, тоски, страдания и счастья разделяют боснийцы, македонцы, албанцы, хорваты, сербы, греки и болгары, которые соседствуют друг с другом многие годы.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/BURSA-BALKAN-FEST-2023-EN-1.doc

18-й Международный Детский Театральный Фестиваль «Юные дамы, Юные господа» в Анкаре, 25–30 апреля 2023 года

Фестиваль приурочен к знаменательной дате – 23 апреля 1920 года в Анкаре состоялось первое заседание Великого национального собрания, в ходе которого на пепелище Османской империи был заложен фундамент новой, независимой, светской и современной республики. Этот день Ататюрк посвятил детям, доверив юным гражданам страны защиту ее суверенитета и независимости.

С 1979 года турецкие дети разделяют этот национальный праздник с детьми всего мира. С момента своего основания в 1949 году Главное управление по государственным театрам Турции уделяет большое внимание детским спектаклям и неизменно включает их в свой репертуар.

Именно поэтому Главное управление по государственным театрам Турции вносит свой вклад в празднование Дня детей, организуя фестиваль «Юные дамы, юные господа»,

В фестивале уже принимали участие 40 стран мира, в том числе Австрия, Болгария, Венгрия, Сингапур, Бельгия, Италия, Россия, Германия, Турецкая Республика Северного Кипра, Израиль, Румыния, Сербия, Черногория, Франция, Швейцария, Испания, Литва, Нидерланды, Словения, Англия, Куба, Украина, Китай, Чили, Люксембург, Хорватия, Косово, Польша, Канада, Чешская Республика, Грузия, Греция и США.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/Ankara-LLLG-Application-Form-2023.doc

24-й Международный Театральный Фестиваль в Адане под эгидой Главного Управления по Государственным Театрам Турции и Фонда Сабанджи – 28 апреля – 30 мая 2023 года

Адана, четвертый по величине город Турции, находится в самом центре равнины Чукурова. Этот город согревает сердце всеми красками природы, которые украшают подножие Таврских гор; здесь разнообразные оттенки оранжевого и желтого излучают тепло и контрастируют с прозрачной синевой Средиземного моря. Общественная жизнь здесь круглый год насыщена многочисленными мероприятиями. В частности, к важнейшим событиям относятся ежегодный Международный театральный фестиваль, организуемый Главным управлением по государственным театрам и Фондом Сабанджи, а также кинофестиваль «Алтынкоза» и международный фестиваль искусства «Алтынкоза».

Международный театральный фестиваль в Адане под эгидой Главного управления по государственным театрам и Фонда Сабанджи, который состоится в этом году в 24-й раз, был впервые проведен в 1998 году при поддержке всемирно известного промышленника и кавалера Ордена почетного легиона Сакыпа Сабанджи, основателя семейного Фонда Сабанджи, и с тех пор продолжает развиваться.

В фестивале приняли участие 120 трупп из самых разных стран: Франции, Болгарии, Греции, Великобритании, Македонии, Индии, Японии, Германии, Сербии, Черногории, Кубы, России, Австралии, Италии, США, Румынии, Египта, Швейцарии, Дании, Кыргызстана, Израиля, Словении, Польши, Грузии, Кореи, Молдовы, Бельгии, Китая, Ирана, Нидерландов, Косово, Испании; труппы 150 частных театров, 25 муниципальных театров и 72 государственных театров, которые совместно представили 284 пьесы и дали 750 выступлений. С 1998 года аудитория фестиваля расширилась до 1,2 млн человек.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/ADANA-FEST-Aplication-Form-2023-ENG.doc

23-й Международный черноморский театральный фестиваль в Трабзоне – 15-13 мая 2023 г.

Организатором фестиваля также выступает Главное управление по государственным театрам Турции.

С 2006 года в фестивале приняли участие более 200 коллективов, и за последние годы его география значительно расширилась. Фестиваль направлен на установление контактов для реализации совместных проектов посредством обмена опытом среди режиссеров, актеров и технического персонала с целью налаживания межкультурного диалога и двустороннего сотрудничества. Заявки принимаются до 20 января 2023 года.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/Trabzon-Blacksea-Festival-Form-2023.doc

15-й Международный Театральный Фестиваль в Конье «Тысяча Дыханий, Один Голос» – 20-30 мая 2023 года

Фестиваль стал первым международным театральным мероприятием региона, ориентированным на укрепление дальнейшего сотрудничества Главного управления по государственным театрам Турции – Национального театра Турции с труппами из разных стран мира.

Помимо основных выступлений, театральные коллективы также смогут проводить мастер-классы и мероприятия под открытым небом – спектакли, танцевальные шоу, концерты и т. д.

В Конье повсюду ощущается таинственный дух прошлого: с древнейших времен до эпохи Хеттского царства, Лидии, Персии, Александра Великого и Римской империи.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/APPLICATION-FORM-KONYA-2023.doc

13-й Международный театральный фестиваль в Анталье – 17-27 мая 2023 года

Будучи первым международным театральным мероприятием в регионе, целью фестиваля является сделать шаг вперед к установлению будущего сотрудничества между турецкими государственными театрами – Национальным театром Турции и иностранными коллективами из разных стран.

Фестиваль также направлен на установление контактов для совместных проектов, обеспечивая обмен режиссерами, актерами / актрисами и техническим персоналом для улучшения мультикультурного взаимопонимания и двустороннего сотрудничества.

Форма заявки доступна здесь: https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/01/Antalya-Fest-Form-2023EN.doc

///nCa, 5 января 2023 г.