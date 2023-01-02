Chevrolet Onix будет производиться в трех странах – Узбекистане, Казахстане, Азербайджане

Выпуск популярного малолитражного автомобиля Chevrolet Onix, который в настоящее время производится в Узбекистане, также будет налажен в Казахстане и Азербайджане.
Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компаний Allur и AzerMash из Азербайджана в рамках проекта стоимостью 570 миллионов долларов США.
Соглашение предусматривает производство Chevrolet Onix в Казахстане и Азербайджане. В Узбекистане авто будет доступно в продаже с 9 января 2023 года.
Первоначальное производство будет основано на комплектах (SKD и CKD) от UzAuto.
Согласно официальному сайту UzAuto, эта модель обладает множеством функций и имеет вполне разумную цену.
Авто оснащено 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. в обычном режиме и 132 л.с. в турбо-режиме. Доступен выбор 6-ступенчатой механической и автоматической коробок передач.
Вот некоторые из интересных особенностей Chevrolet Onix:
- Вход без ключа;
- беспроводная система зарядки;
- климат-контроль;
- круиз-контроль;
- электрон люк;
- комбинированные чехлы (экокожа и высококачественная ткань);
- обогреватели передних и задних сидений;
- Светодиодные задние фары;
- проекционные фары;
- полуавтоматическая (параллельная и перпендикулярная) система парковки;
- передние и задние парктроники;
- датчик для мониторинга мест с ограниченной видимостью;
- 16-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным дизайном;
- система задержки выключения фар;
- опция ограничения скорости.
Покупателям доступны две конфигурации этого автомобиля: Premier 1 и Premier 2.
Расценки при бронировании непосредственно у UzAuto:
Premier 1 – ок. 16500 долларов США
Premier 2 – ок. 17000 долларов США
С такими ценами и характеристиками у Chevrolet Onix есть хорошие шансы занять разумную долю на рынках Центральной Азии и других соседних стран. /// nCa, 2 января 2023 г.