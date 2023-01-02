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Chevrolet Onix будет производиться в трех странах – Узбекистане, Казахстане, Азербайджане

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Выпуск популярного малолитражного автомобиля Chevrolet Onix, который в настоящее время производится в Узбекистане, также будет налажен в Казахстане и Азербайджане.

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компаний Allur и AzerMash из Азербайджана в рамках проекта стоимостью 570 миллионов долларов США.

Соглашение предусматривает производство Chevrolet Onix в Казахстане и Азербайджане. В Узбекистане авто будет доступно в продаже с 9 января 2023 года.

Первоначальное производство будет основано на комплектах (SKD и CKD) от UzAuto.

Согласно официальному сайту UzAuto, эта модель обладает множеством функций и имеет вполне разумную цену.

Авто оснащено 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. в обычном режиме и 132 л.с. в турбо-режиме. Доступен выбор 6-ступенчатой механической и автоматической коробок передач.

Вот некоторые из интересных особенностей Chevrolet Onix:

  • Вход без ключа;
  • беспроводная система зарядки;
  • климат-контроль;
  • круиз-контроль;
  • электрон люк;
  • комбинированные чехлы (экокожа и высококачественная ткань);
  • обогреватели передних и задних сидений;
  • Светодиодные задние фары;
  • проекционные фары;
  • полуавтоматическая (параллельная и перпендикулярная) система парковки;
  • передние и задние парктроники;
  • датчик для мониторинга мест с ограниченной видимостью;
  • 16-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным дизайном;
  • система задержки выключения фар;
  • опция ограничения скорости.

Покупателям доступны две конфигурации этого автомобиля: Premier 1 и Premier 2.

Расценки при бронировании непосредственно у UzAuto:

Premier 1  – ок. 16500 долларов США

Premier 2 – ок. 17000 долларов США

С такими ценами и характеристиками у Chevrolet Onix есть хорошие шансы занять разумную долю на рынках Центральной Азии и других соседних стран. /// nCa, 2 января 2023 г.

 

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