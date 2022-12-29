Доклад ТАСС: Россия в Центральной Азии – работа по пяти направлениям

В 2022 году состоялся 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и странами Центральной Азии (ЦА), бывшими когда-то советскими республиками, но после распада СССР начавшими свой путь в качестве независимых государств. О том, как сегодня выглядят их экономики, а также о роли, которую в этом играет Россия, читайте в нашем материале.

Географически само понятие Центральной Азии в достаточной степени размыто. Так, некоторые международные организации, например ЮНЕСКО, относят к этому региону в том числе Монголию, северную часть Китая, а также части Индии, Пакистана и России. Однако в общепринятом смысле к государствам Центральной Азии относятся: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Общая площадь пяти “основных” стран ЦА составляет чуть больше 4 млн кв. км, на которых проживает около 70 млн человек.

За годы сотрудничества России со странами Центрально-Азиатского региона были налажены прочные торговые отношения, а товарооборот постоянно растет (см. инфографику). Особенно это стало заметно в 2022 году, когда российские торгово-дипломатические приоритеты были серьезно смещены в сторону Востока.

Главные международные проекты между сторонами реализуются в области промышленного производства, энергетики, добычи полезных ископаемых. Так, в конце ноября стало известно, что Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают вопрос создания “тройственного союза” в газовой сфере. Правда пока до конкретики дело не дошло, на данном этапе речь идет о создании координационного механизма. Но в целом стороны готовы вести диалог на эту тему.

Кроме того, одним из наиболее актуальных вопросов взаимодействия между Россией и Центральной Азией становится вопрос совместного обеспечения безопасности государств. Так, президент Киргизии Садыр Жапаров осенью предложил странам Центральной Азии и РФ создать общую систему обеспечения продовольственной безопасности. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что странам Центральной Азии и России необходимо оберегать общую историю и строить единое будущее. Он призвал соседей активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. “Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности”, — сказал Токаев на декабрьском неформальном саммите лидеров стран СНГ.

Знаковые проекты

В каждом из пяти государств Центральной Азии Россия реализует совместные инфраструктурные проекты. Например, с 2005 года на территории Казахстана работает совместное с Россией предприятие по выпуску грузовых автомобилей. А в 2021 году стороны заключили соглашение, в рамках которого предполагается создать в Казахстане химический консорциум с объемом инвестиций на сумму $1 млрд. Это предприятие станет единственным на территории СНГ производителем оксихлорида циркония. Также проектом предусмотрено производство каустической соды, гидрохлорида натрия, двуокиси титана.

Для реализации проекта планируется построить в Казахстане несколько горно-обогатительных комбинатов (ГОК), фабрику селективного обогащения, производственный комплекс по выпуску оксихлорида циркония.

Один из крупнейших проектов России в Узбекистане — строительство первой узбекской АЭС. Реализация проекта началась в декабре 2017 года, когда было подписано российско-узбекское соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, согласно которому на территории Узбекистана к 2028 году планируется построить АЭС с двумя энергоблоками поколения 3+ мощностью 1 200 МВт каждый. По оценкам специалистов, строительство АЭС должно обойтись в $10 млрд, часть которых Россия предоставит в качестве экспортного кредита. Запуск АЭС позволит Узбекистану ежегодно экономить 3,7 млрд кубометров природного газа, экспорт которого может приносить республике около миллиарда долларов в год.

В Таласской области Киргизии расположен рудник Джеруй. Это второе по разведанным запасам золота месторождение в республике после Кумтора. Оно было открыто в 1968 году, а проектно-изыскательные работы на нем проводились в 1985–1990 годах. После приобретения страной независимости Джеруй пытались разрабатывать несколько компаний. С 2021 года этим занимается российское предприятие “Альянс-Алтын”, и это крупнейший инвестиционный проект России и Кыргызстана. Суммарные инвестиции в его развитие оцениваются более чем в $600 млн. По предварительным данным, запасы золота на месторождении составляют около 90 т, серебра — 25 т.

Сангтудинская ГЭС-1 — это совместное предприятие России и Таджикистана, образованное в феврале 2005 года для завершения строительства и последующей ее эксплуатации. В уставном капитале ОАО “Сангтудинская ГЭС-1” доля России составляет 75%, Таджикистана — 25%. Эта ГЭС построена на средства РФ и российских энергетических компаний в рамках стратегического сотрудничества с Таджикистаном в области электроэнергетики. Российские инвестиции в строительство станции составили более 16 млрд рублей. Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 с четырьмя гидроагрегатами оценивается в 670 МВт, она вырабатывает до 12% совокупной электроэнергии и входит в тройку крупнейших ГЭС республики.

Туркмения — один из главных “газовых” игроков в регионе. Некоторое время монополию на закупку газа держал Китай. Однако в 2019 году “Газпром” заключил контракт на закупку природного газа у государственной компании “Туркменгаз” сроком на пять лет — по 30 июня 2024 года. Согласно контракту, ежегодно из Туркмении в адрес “Газпрома” поставляется до 5,5 млрд куб. м газа. Для азиатской республики эта сделка выгодна главным образом тем, что позволяет более уверенно чувствовать себя в переговорах с покупателями из других регионов, в первую очередь с китайцами.///ТАСС, 28 декабря 2022 г.