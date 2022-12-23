Япония обеспечивает Туркменистан транспортными средствами

Транспортный парк Туркменистана пополняется автомобилями японского производства. Сельскохозяйственная техника из Страны восходящего солнца уже поставлена, и скоро на улицах туркменских городов появятся новые общественные транспортные средства.

В Туркменистан доставлены новые экскаваторы Komatsu. Новая партия экскаваторов отличается повышенным комфортом. Они оснащены системой охлаждения и обогрева и могут управляться с помощью сенсорного монитора.

Мощность экскаваторов Komatsu составляет 168 лошадиных сил, а производительность в среднем равна 109 кубометрам в час.

Поставки были осуществлены в рамках сделки между Государственным комитетом по водным ресурсам Туркменистана и корпорацией “Itochu”.

В соответствии с соглашением Туркменистан получит в общей сложности 200 землеройных машин Komatsu, в том числе 167 экскаваторов и 33 бульдозера.

Недавно корпорация Sumitomo и агентство “Туркменавтоулаглары” (Туркменавтотранспорт) подписали контракт на покупку такси и автобусов стоимостью 115 млн.долл.США.

Корпорация экспортирует 2110 единиц транспортных средств, в том числе 780 такси и 1330 автобусов.

Как сообщает Sumitomo, контракт был подписан в июле 2021 года на 860 транспортных средств (такси и автобусы), из которых 469 такси уже прибыли в Туркменистан к ноябрю этого года.

Затем последовал дополнительный контракт на 1250 транспортных средств (такси и автобусы), заключенный в ноябре этого года.

Переговоры между Агентством и Sumitomo начались в 2018 году, завершившись текущим контрактом, который будет охватывать почти весь импорт такси и автобусов в страну с 2021 по 2022 год. ///nCa, 23 декабря 2022 года (источник фото – Sumitomo, Turkmenportal)