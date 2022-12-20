Синяя экономика  – взгляд туркменского ученого

Туркменистан отводит особую роль вопросам энергоэффективности и энергосбережения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). И одним из таких «генераторов» энергии является волновая энергетика, считающаяся среди всех альтернативных источников энергии наиболее эффективной. Помимо «зелёной экономики» ключевой акцент «синяя экономика» делает на устойчивое развитие отраслей, связанных с ресурсами Мирового океана. Океан и моря играют исключительную роль в глобальной экономике: обеспечивают пропитанием 10–12 процентов жителей Земли, поглощают 30 процентов углекислого газа, а стоимость их ресурсов оценивается примерно в 24 трлн долларов. Об этом пишет на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Ахмет Пенджиев, доцент Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Удельная мощность водных масс Мирового океана намного превышает потенциал солнечной и ветровой энергии. Несмотря на этот факт, основа волновой энергетики – волновые электростанции значительно уступают по численности своим «альтернативным» конкурентам – ветровым и солнечным. Однако учитывая тенденции, с которыми происходит развитие альтернативных источников энергии, можно ждать увеличения волновых электростанций.

Каспийское море – самое большое в мире бессточное озеро, названное морем из-за больших размеров и гидрометеорологических характеристик, присущих морским бассейнам, в этом ключе играет важную роль.

«Каспийское море обладает огромным, в значительной степени не задействованным потенциалом в плане использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который может послужить толчком бурного роста «синей экономики» для устойчивого развития Туркменистана», – считает Пенджиев.

К объектам синей экономики можно отнести ветроэлектростанции, использующие стационарные или плавучие платформы, плавающие фотоэлектрические солнечные энергоустановки и установки, основанные на технологиях использования волн, приливных течений, преобразуемые в электрическую энергию, а также энергии, получаемой за счёт градиента концентрации соли в воде.

Самое важное, что такие плавающие фотоэлектрические установки и технологии использования энергии океана могут решить проблемы снабжения малых островов электроэнергией и водой. Возобновляемые источники энергии могут заменить дорогостоящие энергетические установки, зависящие от ввоза дизельного топлива.

Морские волны могут быть весьма перспективным энергоносителем. Так, средняя величина потока энергии набегающей волны, зависящей от амплитуды и частоты волн, при периоде 7–10 сек. и сравнительно небольшой высоте 2 м в расчёте на 1 метр фронта волны составляет 40–50 кВт. В отдельных акваториях на средних широтах обоих полушарий Земли волновая активность характеризуется величинами удельных потоков 70–100 кВт/м.

На территории Туркменистана в Каспийском море находится остров Гызылсув, где энергоснабжение децентрализовано и зависит от завоза органического топлива.

«Использование энергии волн будет приоритетным, экологически чистым и экономически выгодным вариантом энергоснабжения. На этом острове во время сильных ветров, скорость которых составляет 10–15 м/сек., волны максимально поднимаются высотой до 4,13 м, а средняя максимальная высота волн в течение года составляет 3,14 м. Максимальная длина волны доходит до 75,5 м в ноябре, средняя максимальная длина волн в течение года равна 58,81 м, средняя длина волн в течение года составляет 15,32 м», – отмечает источник.

Однако, на путик синей экономики имеются и свои подводные камни, которые предстоит еще устранить ученым и инженерам. Основные трудности, с которыми приходится иметь дело разработчикам волновых энергоустановок, исходят из необходимости создания преобразователей волновой энергии, пригодных для эффективной работы в условиях непостоянства амплитуд, фаз и направлений распространения волн, а также некоего характерного спектра частот возбуждающих сил.

При этом устройства должны обладать совершенными конструктивными и эксплуатационными характеристиками, быть надёжными и экономически приемлемыми. Несмотря на то, что пока волновые энергоустановки не достигли технического уровня, при котором возможно их массовое практическое применение, целесообразно продолжать исследования и разработки в этом направлении.///nCa, 20 декабря 2022 г.