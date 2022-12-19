Ак Тарап – Будь на чистой стороне!

Туркменская компания «Ак Тарап» – одна из множества компаний, работающих в сфере переработки отходов. Но в отличии от других предприятий подобного профиля «Ак Тарап» занимается утилизацией промышленных отходов, которые могут быть особенно токсичными в отличии от обычного пластика или старых шин, и в настоящее время является лидером в области управления особо опасными отходами, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Для модернизации и совершенствования производства компания в 2020 году приобрела инновационный комплекс российского производства «КТД-2500» для системной утилизации и промышленного обезвреживания отходов в диапазоне с I по V класс по шкале опасности.

Новая техническая установка «КТД-2500» расширила возможности предприятия, она мобильна, в состоянии качественно выполнять чистку утильсырья в промышленных объёмах.

В этом году комплекс был введён в эксплуатацию.

Также, «Ак Тарап» имеет мини-завод, который располагается на территории промышленной зоны близ посёлка Джебел в западном регионе страны. Здесь ежечасно перерабатывается около 3 тонн твёрдых и 1 тонна жидких отходов.

На заводе действует склад для временного размещения промышленных отходов и другие модули, выполняющие свои производственные функции.

В перспективе намечается построить административный корпус, в архитектурный проект уже вложены инвестиции.

Наряду с переработкой отходов, Ак Тарап занимается предоставлением комплексных решений по опреснению морской воды; антикоррозионной защитой металлических и бетонных поверхностей; очисткой резервуаров и сепараторов, амбаров и других емкостей от нефтешлама с помощью современных методов, технологий и материалов; транспортных и логистических услуг; промышленными поставками.

Следует отметить, что экологическая безопасность деятельности компании юридически сертифицирована согласно нормам национального законодательства.

Надёжность, качество и обязательность обеспечили компании «Ак Тарап» крепкие партнёрские связи и с зарубежными компаниями, например, «Petronas Charigali (Turkmenistan)», «BKE Shelf», «Scomi», Dragon Oil, Schlumberger, осуществляющими деятельность в нефтегазовой сфере, где вопросам экологии уделяется пристальное внимание.///nCa, 19 декабря 2022 г.