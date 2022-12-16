Ассоциация “Туркмен Логистика” и Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана заключили меморандум

Недавно Ассоциация «Туркмен Логистика» подписала Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана. Подписание состоялось на полях деловой встречи в национальной туристической зоне Аваза с участием представителей Турции, Туркменистана и Азербайджана.

Меморандум позволяет развивать информационное сотрудничество и оказывать практическое содействие в подборе партнеров. Положения Меморандума нацелены на развитие партнерских связей и двухсторонних отношений между членами ассоциаций, сообщает «Туркмен Логистика»

Трехсторонняя встреча деловых кругов собрала более 30 делегатов от государственных учреждений, частных компаний и других ведомств трех стран.

С презентациями и докладами выступили заместитель председателя Ассоциации «Туркмен Логистика», председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана и другие участники встречи.

Напомним, что Туркменистан и Азербайджан являются участниками транспортно-транзитного коридора Ляпис Лазули, интерес к которому среди участников грузовых и логистических операций в последнее время заметно растет. Следовательно, заключенный меморандум станет еще одним важным практическим шагом на пути реализации транспортного потенциала двух каспийских соседей. ///nCa, 16 декабря 2022 г. (источник фото – “Туркмен Логистика”)