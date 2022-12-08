Казахстан: Вновь избранный лидер

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных президентских выборах в Казахстане с большим отрывом, получив больше 80% голосов при наличии нескольких конкурентов и графы «против всех» в бюллетенях.

Новый президент Казахстана по новой Конституции может быть избран только на один срок длиною в семь лет – это время его отведено на осуществление предвыборных обещаний и последующих программ и реформ. Хотя новым Токаева назвать сложно, ведь он был на этом посту на протяжении последних лет и зарекомендовал себя как дальновидный лидер, способный принимать важные решения.

Количество отданных в его пользу голосов свидетельствует о высоком уровне доверия населения к прошлому-нынешнему главе государства и его политике. Неудивительно, ведь именно с приходом Токаева к власти в стране начались колоссальные демократические изменения, сдвинулись с мертвой точки многие проблемные вопросы в самых разных сферах, а Казахстан все больше стал обращать на себя внимание и выделяться на мировой арене как Центральноазиатская страна с огромным потенциалом.

К слову, в ходе прошедшей в эти выходные инаугурации Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: страна находится в самом начале тернистого пути по построению Справедливого Казахстана, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Так, по его словам, предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Затронет эта модернизация все сферы жизни – от образования до индустриализации.

После инаугурации президент подписал сразу несколько важных указов. Во-первых, будет уделено внимание развитию сельской местности, где проживает около 40% граждан республики. Соответствующая концепция будет разработана Правительством страны в течение пяти лет.

Во-вторых, на 14 января 2023 года назначены выборы в Сенат парламента Казахстана, а в июне следующего года также пройдут выборы в Мажилис парламента РК, которые станут продолжением практической реализации проходящей в стране конституционной реформы. Таким образом, часть депутатского корпуса верхней палаты обновится на основе принципов конкуренции и открытости.

Самый долгожданный указ – о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов – можно сказать, призван восстановить справедливость. К сожалению, мировое экспертное сообщество наслышано о довольно частых подобных делах, в которых фигурируют казахстанские бизнесмены и политики. К примеру, у всех на слуху в последнее время печально известный Мухтар Аблязов, который те самые деньги, украденные у населения Казахстана, использует для подрыва политического режима в родной стране и махинаций в Европе.

– Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов, – считает лидер Казахстана.

В выступлении президента отдельной и довольно обширной темой затронута внешняя политика Казахстана.

– В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Китаем, Россией и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям. Будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кажется, Казахстан остается верен своему политическому курсу и не выбирает сторону в том или ином международном вопросе. Если обстоятельства не затрагивают территориальную и иную целостность самого Казахстана, и никто не посягает на суверенитет страны, позиция ее остается непреклонной – мир, баланс, компромисс. ///nCa, 8 декабря 2022 г.