Коридор «Север-Юг» наращивает грузопотоки, но требует инвестиций и устранения узких мест

Эльвира Кадырова

Активно продвигаемый Россией транзитный коридор «Север-Юг» соединяет кратчайшими путями Евразийский Экономический Союз, Центральную Азию, Кавказ, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток. Важным сегментом этой трассы является его восточная ветка, совпадающая с маршрутом железнодорожной трассы Казахстан-Туркменистан-Иран.

Значительные усилия по расширению транспортных потоков по данному маршруту предпринимаются Казахстаном.

«Нами активизирована работа восточной ветки коридора через железную дорогу Казахстан – Туркменистан – Иран. В июне 2022 года запущен пилотный поезд из 40 единиц 40-футовых контейнеров со строительными материалами из России, направленный в Индию. За 9 месяцев 2022 года по этому направлению перевезено 79,2 тыс. тонн грузов, что в 8 раз больше показателя прошлого года», заявил недавно заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Однако, успешное развитие коридора «Север-Юг» сдерживают барьеры и неурегулированные аспекты мягкой инфраструктуры. По оценкам экспертов Евразийского Банка Развития, их более 40.

Недостающие звенья транспортной и логистической инфраструктуры, отсутствие скоординированного сквозного железнодорожного тарифа, бумажные процедуры приводят к тому, что половина транзитного времени тратится на пересечение границ.

В Казахстане уверены, что устранить эти недостатки можно через цифровизацию процесса контроля грузопотока на границах, гармонизацию таможенных процедур и тарифной политики.

Некоторые многообещающие шаги по усовершенствованию тарифной политики будут реализованы уже в самое ближайшее время. Железнодорожные перевозки по восточной ветке МТК «Север – Юг» с 2023 года будут осуществляться по льготному тарифу. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил Первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов на конференции TRANSTEC 2022 в Санкт-Петербурге.

«Сейчас мы с представителями Казахстана, Туркменистана, Ирана ведем системную работу для того, чтобы обеспечить бесшовность всего сервиса. Уже договорились о льготах по тарифам. Для того чтобы с нового года наши грузоотправители пользовались единым сквозным тарифом на всем протяжении этого маршрута», – заявил он.

Вместе с тем, чтобы повысить привлекательность и конкурентоспособность коридора, потребуются крупные инвестиции в инфраструктуру.

«Международный транспортный коридор «Север-Юг», который создается сегодня Россией вместе с союзниками по «каспийской пятерке» — это и логистическая, и геополитическая независимость. Этот коридор станет стабильным торговым инструментом, крупным международным логистическим узлом. Но, чтобы он заработал в полную силу, требуются время и инвестиции. Есть и риски, которые надо принять и двигаться вперед», — такую точку зрения высказал недавно российский сенатор Андрей Кутепов.

В ЕАБР насчитывают 102 инвестиционных проекта в рамках коридора Север-Юг, реализуемых в настоящее время либо запланированных на период до 2030 года, на общую сумму свыше 38 млрд.долл.США.

В числе наиболее приоритетных проектов стоимостью около 11 млрд.долл.США – строительство железнодорожного участка Решт – Астара, строительство вторых главных путей и электрификация железнодорожных линий в Азербайджане, Иране, Казахстане и Туркменистане, строительство автодорожных обходов городов, приведение внутренних водных путей и судоходных каналов в нормативное состояние и др.

Прогнозируемыми результатами от реализации инвестпроектов могут стать рост объемов рынка транспортных и экспедиторских услуг, повышение качества логистических и контейнерных сервисов, развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами коридора по вопросам транспорта и создание «новой логистики».///nCa, 30 ноября 2022 г.