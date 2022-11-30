Афганистан сегодня – в одном графике от Gallup

Gallup, глобальная аналитическая и консультационная фирма, опубликовала мощный график об Афганистане.

Просто посмотрим на него:

Линии на этом графике вызывают неприятные чувства в душе и боль.

Относительно того, почему Афганистан находится там, где он находится сегодня.

Что следовало сделать, чтобы избежать этого, и кто должен был это сделать —– время задавать подобные вопросы или искать на них ответы прошло. Собственно, этот вопрос уже был поручен будущим историкам. В каком-то смысле хорошо, что никто из нас не услышит вердикт историков.

Тем не менее, есть еще один вопрос: что можно сделать сейчас и кто может это сделать? — Честно ответив на данный вопрос, мы, возможно, сможем искупить некоторые упущения.

Имеется простой способ.

Например, Туркменистан, руководствуясь своим статусом постоянного нейтралитета, последовательно оказывает помощь Афганистану. Туркменистан занимает эту предсказуемую и надежную позицию с момента обретения им независимости.

Несколько провинций Афганистана получают электроэнергию из Туркменистана по субсидированным тарифам.

Топливо и другие товары из Туркменистана также доступны Афганистану по специальным тарифам.

Довольно много афганских студентов учатся в Туркменистане. Их общие расходы несет Туркменистан. Кроме того, они получают стипендию от туркменского правительства.

Туркменистан построил и продолжает поддерживать технически медицинские и образовательные учреждения в некоторых районах Афганистана. Это полный пакет, включающий школьные учебники и расходные материалы, медикаменты, а также ремонт и переоборудование помещений.

Пропорционально размерам экономики и ВВП Туркменистана, это большой вклад для братской страны, оказавшейся в беде. Это позиция, которой Туркменистан придерживается с момента обретения независимости, не позволяя политике вмешиваться в гуманитарную сферу.

Возможно, только возможно, что это и есть способ помочь облегчить страдания 98% населения Афганистана. /// nCa, 30 ноября 2022 г.