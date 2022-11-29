Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан приближается к реальности

Отчет nCa

С подписанием соглашения об узбекско-кыргызской границе проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ) приблизился к реальности.

Проект железнодорожной линии ККУ вновь оказался в центре внимания, когда во время саммита ШОС в Ташкенте 14 сентября 2022 года три страны – Китай, Узбекистан и Кыргызстан – договорились о совместном финансировании технико-экономического обоснования проекта.

Отсутствие железнодорожных путей на территории Кыргызстана является главным препятствием на пути реализации этого проекта. Сложность заключается в том, что груз должен быть выгружен из вагонов, перемещен грузовиками по территории Кыргызстана и погружен обратно в железнодорожные составы.

Крайний срок завершения технико-экономического обоснования – июнь 2023 года. Три страны и три стороны примут равное долевое участие в финансировании проекта.

В Каммале будет изменена колея – с колеи шириной 1,435 метра, используемой в Китае, на колею длиной 1,520 метра, используемую на территории всего бывшего Советского Союза.

Проект ККУ периодически возникал и исчезал с повестки дня с 1997 года. Только сейчас он получил твердую приверженность от стран-участниц.

Ориентировочная стоимость проекта, возможно, составит 4,1 миллиарда долларов США, которая будет покрыта за счет прямого финансирования или государственно-частного партнерства.

Общая протяженность железнодорожной трассы КНР-Кыргызстан-Узбекистан составит 523 км — 213 км пройдут по территории Китая, 260 км – по Кыргызстану, 50 км – в Узбекистане.

Вдоль трассы должно будет сооружено 90 туннелей.

ККУ сократит расстояние между Китаем и Европой (также Ближним Востоком) примерно на 900 км. Это приведет к экономии времени доставки грузов на семь-восемь дней.

В Китае ККУ соединится с железнодорожной станцией Кашгар, получив выход на национальную железнодорожную сеть Китая. На территории Узбекистана конечным пунктом станет город Андижан. На территории Кыргызстана стальная магистраль пройдет через Нарынскую и Ошскую области.

Благодаря соединению с национальной железнодорожной системой Узбекистана, железная дорога ККУ соединится с межрегиональными путями в направлении север-юг и восток-запад, некоторые из этих магистралей уже эксплуатируются, другие находятся на разных стадиях реализации и/или планирования. К ним относятся железнодорожная линия Казахстан-Туркменистан-Иран, коридор Центральная Азия-Ближний Восток, Лазуритовый коридор, железнодорожная линия Туркменистан-Афганистан, Таджикистан и железнодорожная линия Пакистан-Иран-Турция.

Маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан, также называемый коридором Кашгар-Хайратон, заканчивается в Афганистане, тогда как конечный пункт ККУ находится в Узбекистане. Тестовый состав из двух железнодорожных вагонов прибыл из Кашгара в Хайратон в сентябре 2022 года, преодолев расстояние за 10 дней. Через территорию Кыргызстана груз транспортировался трейлерами.

Возможно, что концепции (и, следовательно, маршруты) ККУ и Кашгар-Хайратон могут быть объединены, что приведет к снижению стоимости проекта и расширению возможностей связуемости. /// nCa, 29 ноября 2022 г.