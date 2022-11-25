Ашхабадский женский клуб приглашает на благотворительную ярмарку «Зимний базар».

Она пройдет 4 декабря 2022 года с 11.00 до 17.00 в здании Ашхабадской Международной школы.

Стоимость входа – 20 манат.

Гостей ожидают вкусные угощения, предновогодний шоппинг, лотерейные розыгрыши и много всего интересного.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

В прошлом году в декабре Клуб уже проводил аналогичное мероприятие. Тогда ярмарку посетил 1500 гостей. Собранные средства были направлены на приобретение 22 инвалидных колясок и оплату курсов английского языка и полиграфии для людей с ограниченными возможностями.

///nCa, 25 ноября 2022 г.