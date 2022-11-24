Халк Маслахаты поручил нижней палате парламента доработать проект государственного бюджета Туркменистана на 2023 год

В среду, 23 ноября под председательством Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша. Главным пунктом повестки дня стало обсуждение проекта Законом о Государственном бюджете на 2023 год.

К участию в заседании были приглашены члены Халк Маслахаты из областей, вице-премьер по финансовым и экономическим вопросам, министр финансов и экономики, депутаты нижней палаты парламента.

В ходе своего итогового выступления Аркадаг Бердымухамедов поставил ряд вопросов, касающихся непосредственно достаточности объемов финансирования социальной сферы, производственных отраслей и других секторов. Он также заострил внимание на тех аспектах финансовой системы, которые должны быть учтены при подготовке бюджетного плана.

Представив основные требования к Государственному бюджету на 2023 год, председатель верхней палаты парламента предложил, проведя ещё раз конкретные и точные расчёты, и с учётом сделанных замечаний по всем направлениям, вернуть проект Закона о Государственном бюджете на 2023 год для доработки в Меджлис Милли Генгеша, а после – передать его на повторное рассмотрение Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Вот тезисы его выступления:

Формирование эффективной бюджетной системы оказывает позитивное влияние на рост экономики. Бюджет страны должен быть высокого качества, соответствовать требованиям времени, что позволит решать народу социально-экономические задачи, создаст условия для разработки и воплощения в жизнь долгосрочных и краткосрочных программ.

При подготовке Государственного бюджета должны учитываться такие вопросы, как перспективы экономического развития страны, валютные резервы, стабильность национальной валюты, инвестиционная политика, состояние финансового рынка. Предусмотрены ли это в предлагаемом проекте Госбюджета на 2023 год?

Позволяет ли госбюджет на 2023 год решать задачи, поставленные в главных национальных программа – например Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», президентской программе по развитию сел на период до 2028 года.

В настоящее время не на должном уровне осуществляется контроль за поступлением средств в бюджет. Как констатировалось, в подтверждение этому можно привести примеры из любой отрасли. Один из самых простых: поставлена задача – контролировать потребление населением питьевой воды, электроэнергии, природного газа, оплату оказываемых услуг. Эта работа начата, но выполнена не до конца, во многих местах такая ситуация до сих пор сохраняется – не установлены приборы подсчёта потребления питьевой воды, электроэнергии, природного газа.

Нужно выявлять работников, продвигающих свои собственные интересы, и применять к ним строгие меры. Сотрудникам, занимающимся коррупцией, никогда не будет места среди нас, заявил Аркадаг.

Министерство финансов и экономики должно обеспечивать распределение бюджетных средств по различным сферам, их целевое и рациональное использование, но в настоящее время это требование не выполняется на должном уровне. Выделяемые средства по некоторым направлениям оказываются недостаточными. В то же время по ряду сфер выделяемые средства остаются неиспользованными. В итоге многие средства переводятся на предстоящий год, что оказывает негативное воздействие на деятельность учреждений и предприятий. Вместе с тем отмечалось, что данная ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет.

Достаточно ли увеличение на 10 процентов заработной платы и других пособий; хватает ли это для достойной жизни народа? Необходимо ещё раз рассмотреть этот вопрос.

Необходимо предусмотреть в Государственном бюджете на 2023 год увеличение средств, выделяемых молодежи на специальные цели.

Следует продолжить строительство дошкольных образовательных учреждений, школ, больниц, центров здоровья, спортивных сооружений, библиотек, домов культуры и жилых домов.

Поднят вопрос о достаточности средств, выделяемых на строительство запланированных социальных и производственных объектов.

В больших объёмах также выделяются бюджетные средства на развитие сферы науки. Однако, главный вопрос здесь в отсутствии открытий с конкретными экономическими эффектами, связанными с внедрением новейших достижений науки и техники в промышленных целях.

– Почему так бывает? Разве уровень знаний у туркменских учёных и молодых ниже, чем в какой-либо другой стране? – спросил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша. Он подчеркнул необходимость поддержать высокообразованную молодежь.

В связи с ситуацией в мире, вопрос поддержки финансовой системой и банками страны промышленных предприятий также является первоочередной задачей. Нельзя мириться с трудностями перечисления платежей, создаваемыми искусственными барьерами с конвертацией национальной валюты в свободно обращающуюся иностранную валюту, задействованием не в полной мере производственных мощностей из-за несвоевременных поставок необходимого сырья.

В сфере сельского хозяйства — Нужно приложить все усилия для эффективного и рационального использования воды. По-хозяйски следует относиться к содержанию сельхозтехники и инвентаря, отметил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, сказав, что в случае, если не будут приняты необходимые меры, сколько бы ни закупалось семян, удобрений и техники, это не принесёт ожидаемых результатов. Эти вопросы должны быть учтены при подготовке Государственного бюджета.

В Государственном бюджете не предусмотрены в достаточных размерах средства для поддержки предпринимателей, увеличения объёмов продукции, производимой в стране. Недостаточно выделенных средств для обеспечения продовольственного изобилия на внутренних рынках, приватизации государственных объектов и предприятий, создания акционерных обществ, увеличения доли частного сектора. Необходимо продолжить создавать новые производства и рабочие места.

Другое направление увеличения расходов должно быть нацелено на реализацию программ по увеличению числа предприятий, производящих импортозамещающую продукцию и расширению объёмов экспортно-ориентированных товаров, улучшению продовольственного снабжения, созданию электронной промышленности.

В Государственном бюджете предусмотрено недостаточно мер для решения вопросов обеспечения занятости населения. Как и в предыдущие годы, объём средств, выделяемых в социальную сферу из Государственного бюджета, должен превышать 70 процентов. ///nCa, 24 ноября 2022 г.