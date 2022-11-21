Спикер Парламента Турции провел серию встреч в Ашхабаде

Руководитель турецкого парламента провел встречу в Меджлисе

Спикер Великого национального собрания Турции (GNAT) Мустафа Шентоп и сопровождающая его парламентская делегация провели встречу со спикером нижней палаты (Меджлис) парламент Туркменистана Гульшат Мамедовой.

Шентоп заявил, что Турция всегда гордится тем, что стала первым государством, признавшим независимый Туркменистан и открывшей посольство после обретения страной независимости.

Указав, что развитие отношений между двумя странами значительно ускорилось, особенно в последний период, Шентоп подчеркнул, что Турция стремиться распространить этот импульс и на парламентские отношения.

По мнению главы Великого Национального собрания Турции, парламентская дипломатия предоставляет возможность внести вклад в разработку предложений по разрешению региональных и глобальных кризисов, при таком подходе необходимо укреплять связь и сотрудничество на всех уровнях между парламентами двух стран.

Спикер меджлиса Гульшат Мамедова также заявила, что туркменская сторона рассматривает Турцию и Туркменистан как “два государства, одну нацию”.

Она подчеркнула, что благодаря усилиям спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа дружба между двумя странами, которая длилась столетия, получила дальнейшее развитие.

В завершение беседы спикер Парламента Турции пригласил Председателя и депутатов Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана на заседание Парламентской ассамблеи тюрко­язычных стран (TURKPA), которое состоится в апреле 2023 года.

Шентоп выступил в Меджлисе

Спикер Великого национального собрания Турции (GNAT) Мустафа Шентоп выступил на пленарном заседании Междлиса в Ашхабаде.

Спикер Шентоп подчеркнул, что Турция и Туркменистан имеют общее прошлое и цивилизацию в виде истории, культуры и религии, заявив: «Мы построим наше общее будущее с помощью силы, которую мы черпаем из этих мест. Одним из самых важных поворотных моментов, в котором мы начали строить наше общее будущее, является независимость Туркменистана, как Турция, мы были первой страной, признавшей независимый Туркменистан, мы открыли первое посольство в Ашхабаде 30 лет назад».

Шентоп заявил, что благодаря мирной и предприимчивой внешней политикой Турция является соучредителем Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы, одним из главных членов НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), кандидатом на вступление в Европейский союз, выступает основателем Организации турецких государств (OТГ) и входит в состав многих региональных организаций.

По словам главы парламента, Турция стала одной из крупнейших экономик в мире благодаря своим экономическим прорывам. «С другой стороны, в географии, окруженной конфликтами и нестабильностью, мы стремимся создать зону мира и процветания посредством активной и гуманитарной внешней политики для прекращения гуманитарной трагедии в Сирии и урегулирования российско-украинского кризиса», – добавил он.

Шентоп отметил, что ООН далека от выполнения миссии, предусмотренной в целях ее основания, и подчеркнул: «Действующие лица и институты международной системы, которая была создана для решения проблем и потребностей прошлого века, не могут идти в ногу с сегодняшними требованиями и находить решения к их проблемам».

В качестве примера он привел события в Азербайджане, Грузии и Украине. «Эти процессы свидетельствуют о необходимости новой международной системы и новой структуры в Организации Объединенных Наций. В этих условиях региональное сотрудничество, международная солидарность и кооперация приобретают все большее значение», – продолжил председатель Великого национального собрания Турции.

Шентоп отметил, что кризисы также содержат некоторые возможности, и добавил: «Мы также должны оценить широкий спектр возможностей сотрудничества между нашими странами, начиная от экономики и заканчивая здравоохранением, от транспорта до энергетики».

Выразив мнение о том, что единство Турции и Туркменистана внесет важный вклад в стабильность мира, Шентоп заявил: «Единство наших стран, которые берут на себя обязательства по обеспечению международной безопасности, процветания и мира и стремятся выполнять их должным образом, всегда будет способствовать безопасности и стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Сегодня, когда ход истории начинает меняться, глобальная система должна быть реконструирована таким образом, чтобы принести пользу всему человечеству с балансом прав, справедливости, гуманности и свободы». ///Великое национальное собрание Турции

Туркменистан и Турция обсудили важные вопросы на встрече высокого уровня в Ашхабаде

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Аркадаг Бердымухамедов в пятницу (18 ноября 2022 года) встретился в Ашхабаде с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Вначале состоялась встреча в узком формате, за которой последовали переговоры в расширенном составе.

Был обсужден ряд вопросов двустороннего и международного значения, охватывающих весь спектр прочного партнерства между двумя странами.

Аркадаг Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Турция действуют консенсусно на мировой арене, на площадках международных структур и, в первую очередь, Организации Объединенных Наций.

Он добавил, что сегодня в различных регионах мира складывается сложная политическая ситуация, которая требует мирного, политико-дипломатического урегулирования. В связи с этим Туркменистан выступил с инициативой разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН “Диалог – гарантия мира”, а также объявить 2025 год Годом мира и доверия на уровне Сообщества наций, заявил глава Халк Маслахаты Милли Генгеш. Он выразил уверенность в том, что эти предложения, призванные способствовать поддержанию глобального мира и безопасности, получат широкую поддержку со стороны дружественных государств, в том числе Турецкой Республики.

Аркадаг Бердымухамедов также отметил поддержку Туркменистаном усилий Турецкой Республики по обеспечению мира и безопасности и достижению Целей устойчивого развития на международном и региональном уровнях.

В ходе встречи также особое внимание было уделено проведению трехстороннего саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция в Ашхабаде.

Глава Халк Маслахаты сообщил, что на министерском уровне уже состоялись несколько раундов подготовительных консультаций и возникла необходимость организовать встречу министров иностранных дел трех стран для окончательного согласования договоренностей и повестки дня.

Аркадаг сказал, что в этот постпандемический период восстановления внешнеторговый оборот Туркменистана с Турцией в 2021 году составил 2,573 миллиарда долларов США, а за первые девять месяцев этого года объем двусторонней торговли достиг 2,054 миллиарда долларов США, этот показатель на 13,8% выше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Было выражено удовлетворение растущими темпами двусторонней торговли. Аркадаг сказал, что Турция занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Туркменистана, но все еще существует огромный неиспользованный потенциал для роста.

Чтобы использовать этот потенциал, Аркадаг предложил несколько конкретных проектов в перспективных областях экономики.

Он сказал, что в постпандемический период транспортный и транзитный сектор представляет большие возможности. Коридор Ляпис-Лазури, запущенный в 2017 году между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, может внести свой вклад в активизацию транспортной и транзитной деятельности между странами-участницами, сказал он. Он предложил провести встречу руководителей транспорта стран-участниц проекта, чтобы активизировать коридор.

В том же контексте туркменская сторона заявила, что порт Туркменбаши, открытый в 2018 году после модернизации и расширения, мог бы способствовать повышению эффективности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Он высказал мнение о том, что расширение производственных мощностей в области энергетики, инвестиций, новых технологий, сельского хозяйства, текстильной и газохимической промышленности может создать интересные возможности для сотрудничества.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп согласился с замечаниями Аркадага Бердымухамедова.

Он выразил готовность турецкой стороны оказать содействие в поставках туркменского природного газа в Турцию и Европу.

По окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания двустороннего документа. Гурбангулы Бердымухамедов и Мустафа Шентоп поставили свои подписи под Меморандумом о взаимопонимании о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Великим Национальным Собранием Турции. /// nCa, 19 ноября 2022 г.

Глава парламента Турции награжден Государственным орденом Туркменистана

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп был награжден орденом «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» (за Великую любовь к независимому Туркменистану).

Орден был вручен Аркадагом Бердымухамедовым за вклад, внесенный в развитие экономических и культурных отношений между Туркменистаном и Турцией.

Заявив, что он высоко ценит награждение государственным орденом, Шентоп выразил свою благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и спикеру Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Подчеркнув, что этот орден расценивается как конкретное проявление укрепления отношений между Турцией и Туркменистаном, Шентоп заверил, что приложит еще больше усилий для дальнейшего развития дружественных и братских отношений между Турцией и Туркменистаном. ///nCa, 19 ноября 2022 г.

Великое Национальное Собрание Турции и Халк Маслахаты Туркменистана подписали Протокол о сотрудничестве

Спикер Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп в Туркменистане и глава верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов подписали Протокол о сотрудничестве.

После подписания Протокола о сотрудничестве Шентоп заявил, что этот документ является свидетельством желания двух стран к укреплению дружбы и братства между Турцией и Туркменистаном.

По его словам, документ укрепит контакты между двумя странами на всех уровнях, и необходимые шаги будут предприняты с учетом общих интересов. ///nCa, 19 ноября 2022 г.