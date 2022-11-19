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Замминистра иностранных дел Туркменистана встретился с главой европейской дипломатии в Самарканде

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На полях самаркандской конференции по взаимосвязанности «ЕС-Центральная Азия» глава туркменской делегации, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился с верховным представителем, вице-президентом ЕС Жозепом Боррелем.

Согласно сообщению в твиттере Борреля, в ходе встречи обсуждены «важность двустороннего и регионального сотрудничества и внедрения преобразующей силы зеленой и цифровой повестки дня для увеличения пользы для наших регионов».

«Мы намерены продолжать сотрудничество в области сокращения глобальных выбросов метана», – отмечает вице-президент ЕС. ///nCa, 19 ноября 2022 г. 

 

 

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