Туркменистан приглашает страны ЦА и ЕС на Ашхабадскую конференцию по мирному диалогу

Туркменистан приглашает страны Центральной Азии и Европейского Союза принять участие в предстоящей Ашхабадской международной неделе во второй декаде декабря, в частности в Конференции «Диалог – гарантия мира», которая пройдет в туркменской столице 11 декабря текущего года.

Приглашение было озвучено заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым в ходе 18-й встречи глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского Союза, состоявшейся в Самарканде.

Глава туркменской делегации отметил в своем выступлении, что нынешняя встреча проходит спустя несколько недель после первого Саммита в формате «Европейский Союз – Центральная Азия», и что принятое по итогам встречи в верхах Совместное заявление служит основой сегодняшних обсуждений должно стать отправной точкой дальнейших дискуссий по широкому спектру многостороннего взаимодействия.

Хаджиев подчеркнул, что особое внимание в этом важном документе уделено необходимости укрепления принципов, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, в частности принципов мирного политико-дипломатического урегулирования международных споров.

Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, Туркменистан предложил Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть проект резолюции об объявлении 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира». В конце ноября текущего года ожидается принятие этого документа в ГА ООН.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств и руководители делегаций обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

Были рассмотрены вопросы безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

Следующая министерская встреча в формате Европейский Союз – Центральная Азия состоится в 2023 году в Брюсселе. ///nCa, 19 ноября 2022 г.