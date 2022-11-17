Встреча Московского формата по Афганистану прошла без афганских представителей

Эльвира Кадырова

Участники четвертого заседания Московского формата по Афганистану высказались за создание инклюзивного афганского правительства и скорейшую разморозку активов для преодоления социально-экономического кризиса в этой стране — обе темы сами по себе не представляют новизны. Об инклюзивности кабульского правительства, в понимании региональных акторов, говорят на всех международных площадках, когда речь заходит об афганской проблематике.

16 ноября в Москве собрались спецпредставители и старшие должностные лица России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В качестве гостей на встрече мероприятии также присутствовали представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

«Общая тональность всех выступлений [участников московского формата] была идентичная и почти на 100% совпадающая. Все мы одинаково видим ситуацию в Афганистане, и все однозначно выступаем за скорейшее формирование в этой стране этно-политически инклюзивного правительства», – цитирует ТАСС спецпредставителя Президента России по Афганистану Замира Кабулова.

В ходе заседания стороны обсудили текущую обстановку в Афганистане, ситуацию с безопасностью и перспективы экономического развития в этой стране и окружающем ее регионе.

Также достигнута договоренность о продолжении координации региональных усилий по содействию межафганскому национальному примирению, укреплению безопасности и стабильности в регионе под эгидой Московского формата консультаций по Афганистану и других действенных механизмов.

По словам Кабулова, прошедшие консультации были важны и для того, чтобы показать властям Афганистана, что дружественно настроенные соседние государства готовы с ними сотрудничать, но просят талибов учитывать свои подходы.

Между тем, делегаты от Талибана не были приглашены в Москву в отличии от прошлогоднего заседания.

О возможности проведения новой встречи на уровне министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, а также России высказался специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

«Мы поддерживаем четвертую встречу между соседними с Афганистаном странами, которая состоялась в Ташкенте, и мы поддерживаем региональные консультации. Тем не менее, Иран готов провести дополнительную встречу министров иностранных дел в формате “Афганистан плюс Россия” в Тегеране как можно скорее», – сказал Куми на заседании Московского формата.

По его мнению, странам региона следует активнее сотрудничать с афганским правительством в стремлении решить экономические, политические и другие вопросы в стране путем проведения регулярных консультаций с Кабулом.

Туркменистан – соседняя с Афганистаном страна, которая связана с Кабулом общими интеграционными и транспортными проектами – также убежден в важности налаживания диалога с нынешними афганскими силами у власти.

Накануне Московского формата в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана со Специальным посланником Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюном. После встречи МИД Туркменистана заявил, что «туркменская сторона считает необходимым поиск и использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другими вызовами, и угрозами современности». ///nCa, 17 ноября 2022 г.