В Казахстане стартовал экономический форум СПЕКА 2022

Сегодня, 16 ноября в Алматы, Казахстан, стартовал двухдневный Экономический форум Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

На форуме 2022 года будет обсужден и представлен комплексный подход к более экологичному, безопасному и процветающему будущему субрегиона.

Целью Форума, проходящего под темой «Более экологичное и безопасное будущее», является содействие сотрудничеству между странами

участницами СПЕКА в целях восстановления по принципу «лучше, чем было», при этом возвращаясь на путь продвижения к достижению Целей устойчивого развития к 2030 году.

На Форуме будут обсуждаться передовой опыт и извлеченные уроки по обеспечению экономической безопасности и устойчивости, структурной экономической перестройки, устойчивого энергетического перехода и цифровой трансформации при одновременном достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

Во встрече принимают участие заместители руководителей экономических и финансовых ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также высокопоставленные представители структурных подразделений ООН и международных организаций – ЕЭК ООН, ЭСКАТО, офис Управления ООН по координации деятельности в целях развития, ШОС, Управление ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), Фонд капитального развития ООН, ЮНКТАД, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития. ///nCa, 16 ноября 2022 г.