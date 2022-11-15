ВОЗ оказывает поддержку центральноазиатским странам в диагностике обезьяньей оспы

Эльвира Кадырова

С начала нынешней глобальной вспышки оспы обезьян большинство (84%) подтвержденных случаев обезьяньей оспы приходились на Европейский регион ВОЗ, что подчеркивает необходимость оказания поддержки государствам-членам и территориям в этом регионе в деле мониторинга и пресечения распространения вируса.

В этих целях Европейское Бюро ВОЗ решило помочь удовлетворить потребности 18 приоритетных стран в вопросах диагностики нового заболевания. Сюда входит пять государств Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан – и еще 13 стран, в числе которых Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Черногория, Северная Македония, Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина.

Как сообщает ЕРБ ВОЗ, в указанные страны были направлены расходные материалы на сумму 1,2 млн долларов США, что помогло им укрепить системы здравоохранения для борьбы с оспой обезьян.

Благодаря сотрудничеству с немецкой биотехнологической компанией TIB Molbiol в настоящее время распространено 57 000 ПЦР-тестов, что позволит протестировать до 5000 проб на обезьянью оспу в каждой из приоритетных стран/территорий. Кроме того, на местах и дистанционно медики пройдут программу обучения для правильного использования тестовых систем.

С самого начала расширения масштаба вспышки в начале мая 2022 года ВОЗ отнеслась к этой чрезвычайной ситуации со всей серьезностью, оперативно опубликовав рекомендации по противоэпидемическим мерам и оказанию медицинской помощи, активно взаимодействуя с затронутыми сообществами и обеспечивая участие сотен ученых и исследователей в работе по ускорению исследований и разработок по оспе обезьян.

В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил наблюдающуюся в нескольких странах вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Однако, принятие скоординированных мер реагирования может обеспечить прекращение распространения инфекции и защиту уязвимых групп населения. ///nCa, 15 ноября 2022 г.