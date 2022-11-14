Гибкость и целеустремленность определяют первый саммит ОТГ

Тарик Саиди

Организация тюркских государств (ОТГ) провела свой первый саммит глав государств в Самарканде 10-11 ноября 2022 года. — Это эволюция в движении. Это также мощное проявление гибкости и целеустремленности.

Тюркские государства, образующие почти непрерывное пространство от Китая до Европы, продемонстрировали замечательную способность идти в ногу со временем. Сразу после распада Советского Союза 30 октября 1992 года в Анкаре состоялся первый саммит тюркоязычных государств. Этот формат продолжал действовать до 15 сентября 2010 года, когда в Стамбуле состоялся десятый саммит тюркоязычных государств. В ходе этого саммита было принято решение формализовать структуру и назвать ее Тюркским советом.

С 2011 по 2021 год Тюркский совет провел восемь саммитов глав государств. На восьмом саммите, состоявшемся в Стамбуле 12 ноября 2021 года, было решено модернизировать Тюркский совет и переименовать его в Организацию тюркских государств (ОТГ).

Первый саммит ОТГ в Самарканде, организованный президентом Шавкатом Мирзиеевым, стал знаковым событием.

Документы, подписанные в ходе саммита, включают Самаркандскую декларацию, Стратегию ОТГ на 2022-2026 годы, Соглашение о международных комбинированных грузоперевозках, Программу транспортной взаимосвязанности сотрудничество, Соглашение о формировании упрощенных таможенных коридоров и Стратегию по упрощению торговли между государствами-участниками ОТГ.

Спектр областей, охватываемых этими документами, соответствует девизу саммита: “Новая эра тюркской цивилизации: к общему развитию и процветанию”. Несомненно, саммит открыл новые горизонты и перспективы для практического сотрудничества между тюркскими странами.

В то время как тюркские государства пересматривают существующие механизмы и формируют новые механизмы партнерства между собой, необходимо обратить внимание на то, как это повлияет на их отношения с остальным миром, особенно со странами и регионами, граничащими с ними.

Некоторые тюркские государства богаты углеводородными ресурсами. Их сотрудничество принесет пользу потребителям этих ресурсов в Европе, Китае и Южной Азии. Тюркские государства, как регион, являются странами-производителями и странами-транзитерами. Расширение сотрудничества между тюркскими государствами будет способствовать быстрой и экономически эффективной транспортировке углеводородных ресурсов по трубопроводам и продуктов их переработки в страны-потребители.

Тюркские страны также являются транзитным пространством для международной торговли на евразийском континенте. Существует несколько торговых и транзитных коридоров, и развитие этих коридоров происходит непрерывно. Как видно из последних нескольких лет, грузоперевозки через тюркские государства осуществляются в кратчайшие сроки и менее затратны по сравнению с морскими путями.

Все тюркские государства, а некоторые из них занимают обширные территории, обладают многовековым опытом в сельском хозяйстве, идеально расположены для того, чтобы стать поставщиками зерна и продовольствия на евразийский континент. Благодаря разнообразию рельефа и климата тюркские государства вполне способны внести достойный вклад в предотвращение надвигающегося глобального продовольственного кризиса.

Взаимный товарооборот между тюркскими государствами в настоящее время составляет лишь малую толику от истинного потенциала. И имеется желание решить этот вопрос. Увеличение торговли между тюркскими странами, возможно, пропорционально сократит торговлю с другими партнерами. Но фактически это стало бы возможностью для партнеров тюркских государств создать совместные предприятия или разместить некоторые из своих производственных мощностей на пространстве тюркских государств. Это рынок с населением более 170 миллионов человек, а уровень грамотности – один из самых высоких в мире.

Во всех тюркских государствах ведется изучение возможностей по развитию альтернативных источников энергии. Один из комитетов, который будет сформирован по итогам этого саммита, будет координировать и упорядочивать планы по производству возобновляемых источников энергии в тюркских государствах. В конечном счете это обеспечит еще один уровень энергетической безопасности евразийского континента.

Тщательное планирование, которое было заложено в организацию Самаркандского саммита, принесло высокие оценки и признание Узбекистану со всех сторон. И это только начало. Узбекистан председательствует в ОТГ до следующего саммита в Казахстане в 2023 году.

Необходимо также подчеркнуть, что OTГ не является политическим или военным союзом. Это исключительно платформа для совместного процветания и развития на основе сотрудничества во всех сферах жизни и экономики.

2023 год может быть непредсказуемым во многих отношениях, и мир нуждается в стабилизирующем эффекте ОТГ. ///nCa, 12 ноября 2022 г.