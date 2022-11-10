Эксперт ИПМИ об обеспечении продовольственной безопасности – ключевом приоритете предстоящего председательства Узбекистана в Организации тюркских государств

Лайло Ташпулатова, Руководитель Центра устойчивого развития Института перспективных международных исследований Университета мировой экономики и дипломатии
11 ноября 2022 года в Самарканде состоится важное международное событие – очередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), где Узбекистан примет председательство в организации. В настоящий момент в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Венгрия и Туркменистан.
Важнейшие перспективные направления и приоритеты сотрудничества стран ОТГ сформулированы в принятом в 2021 году стратегическом документе – «Видение тюркского мира – 2040». Документ представляет собой «дорожную карту» по углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами в таких приоритетных сферах, как сфера безопасности, транспорта и таможни, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, туризма, здравоохранения, окружающей среды, сельского хозяйства, культуры, образования и науки, молодежи и спорта, работы с диаспорами и другие.
Многими экспертами подчеркивается, что благодаря выстроенным экономическим диалогам, налаженному процессу взаимодействия ОТГ становится не просто платформой развития межгосударственных связей, но имеет перспективу стать эффективным инструментом для совместного противостояния новым глобальным вызовам и угрозам.
Выступая на восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в ноябре 2021 года Президент Шавкат Мирзиёев подчеркивал, что стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, вызванные пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед государствами-членами организации все новые неотложные задачи.
В этой связи лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на более полное задействование огромного потенциала сотрудничества наших стран и укрепление организации.
Глава нашего государства в ходе выступления 13 октября 2022 года на VI заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предложил новые подходы для преодоления проблем в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Это формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии.
В настоящее время проблема продовольственной безопасности носит глобальный характер: производство, распределение и торговля продуктами питания является важнейшими задачами экономического развития каждого государства независимо от того, в какой степени страна обеспечена производством продуктов питания на душу населения, какая доля населения страны сталкивается с проблемами недоедания.
Обеспечение населения продовольствием – одна из главных целей любого правительства и обязательное условие национального суверенитета. Совместная кооперация усилий по обеспечению продовольственной безопасности и развитию устойчивого сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений активного и конструктивного сотрудничества стран ОТГ, обозначенных в стратегии «Видение тюркского мира – 2040».
В настоящее время современная трактовка термина «продовольственная безопасность», включая экономический контекст, неотделима от принципов социальной справедливости, требующих принятия мер экономической, экологической, и социальной политики, нацеленных на искоренение бедности, осуществление всех прав человека, обеспечение устойчивого функционирования продовольственной системы.
Обеспечение продовольственной безопасности и безопасного питания являются важнейшими стратегическими приоритетами развития, определенными ООН в Повестке – 2030 в 17 целях устойчивого развития (ЦУР), где Цель №2 определена как «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».
В этой связи следует отметить, что проблема обеспечения продовольственной безопасности является не отраслевой проблемой агропродовольственного сектора, а макроэкономическим приоритетом стран, вне зависимости от степени развития. Проблему продовольственной безопасности необходимо решать комплексно: посредством аграрной политики, политики доходов населения, развития продовольственной инфраструктуры, инвестиционных приоритетов и соответствующих мер внешнеторговой политики.
Именно в данном ракурсе проблемы продовольственной безопасности в рамках ОТГ рассматривались на прошедших в июле 2022 года первом заседании министров сельского хозяйства государств-членов ОТГ и первом Тюркском Агрофоруме в Ташкенте с участием более 300 представителей профильных министерств, международных и региональных организаций и деловых кругов стран-членов и наблюдателей. Было подчеркнуто, что следует способствовать расширению потенциала торгово-экономического сотрудничества в том числе путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания «зеленых коридоров» продвижения продовольственных товаров.
Более того, летом текущего года обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в области продовольственной безопасности состоялся в ходе Первой встречи секретарей Советов безопасности государств-членов и наблюдателей ОТГ.
Таким образом, учитывая, что проблемы продовольственной безопасности носят комплексный, взаимосвязанный, трансграничный характер весьма важным становится обеспечение региональной координации в целях расширения потенциала торгово-экономического сотрудничества стран ОТГ.
Ожидается, что на саммите в Самарканде будет принята Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы, а также ряд других документов, которые откроют новые возможности для более полной реализации торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала стран ОТГ и будут способствовать преодолению рисков продовольственной безопасности, объективно возникающих в условиях современных реалий геоэкономической ситуации.///nCa, 10 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)