Эксперт ИПМИ об обеспечении продовольственной безопасности – ключевом приоритете предстоящего председательства Узбекистана в Организации тюркских государств

Лайло Ташпулатова, Руководитель Центра устойчивого развития Института перспективных международных исследований Университета мировой экономики и дипломатии

11 ноября 2022 года в Самарканде состоится важное международное событие – очередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), где Узбекистан примет председательство в организации. В настоящий момент в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Венгрия и Туркменистан.

Важнейшие перспективные направления и приоритеты сотрудничества стран ОТГ сформулированы в принятом в 2021 году стратегическом документе – «Видение тюркского мира – 2040». Документ представляет собой «дорожную карту» по углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами в таких приоритетных сферах, как сфера безопасности, транспорта и таможни, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, туризма, здравоохранения, окружающей среды, сельского хозяйства, культуры, образования и науки, молодежи и спорта, работы с диаспорами и другие.

Многими экспертами подчеркивается, что благодаря выстроенным экономическим диалогам, налаженному процессу взаимодействия ОТГ становится не просто платформой развития межгосударственных связей, но имеет перспективу стать эффективным инструментом для совместного противостоя­ния новым глобальным вызовам и угрозам.

Выступая на восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в ноябре 2021 года Президент Шавкат Мирзиёев подчеркивал, что стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, вызванные пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед государствами-членами организации все новые неотложные задачи.

В этой связи лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на более полное задействование огромного потенциала сотрудничества наших стран и укрепление организации.

Глава нашего государства в ходе выступления 13 октября 2022 года на VI заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предложил новые подходы для преодоления проблем в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Это формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии.

В настоящее время проблема продовольственной безопасности носит глобальный характер: производство, распределение и торговля продуктами питания является важнейшими задачами экономического развития каждого государства независимо от того, в какой степени страна обеспечена производством продуктов питания на душу населения, какая доля населения страны сталкивается с проблемами недоедания.

Обеспечение населения продовольствием – одна из главных целей любого правительства и обязательное условие национального суверенитета. Совместная кооперация усилий по обеспечению продовольственной безопасности и развитию устойчивого сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений активного и конструктивного сотрудничества стран ОТГ, обозначенных в стратегии «Видение тюркского мира – 2040».

В настоящее время современная трактовка термина «продовольственная безопасность», включая экономический контекст, неотделима от принципов социальной справедливости, требующих принятия мер экономической, экологической, и социальной политики, нацеленных на искоренение бедности, осуществление всех прав человека, обеспечение устойчивого функционирования продовольственной системы.

Обеспечение продовольственной безопасности и безопасного питания являются важнейшими стратегическими приоритетами развития, определенными ООН в Повестке – 2030 в 17 целях устойчивого развития (ЦУР), где Цель №2 определена как «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

В этой связи следует отметить, что проблема обеспечения продовольственной безопасности является не отраслевой проблемой агропродовольственного сектора, а макроэкономическим приоритетом стран, вне зависимости от степени развития. Проблему продовольственной безопасности необходимо решать комплексно: посредством аграрной политики, политики доходов населения, развития продовольственной инфраструктуры, инвестиционных приоритетов и соответствующих мер внешнеторговой политики.

Именно в данном ракурсе проблемы продовольственной безопасности в рамках ОТГ рассматривались на прошедших в июле 2022 года первом заседании министров сельского хозяйства государств-членов ОТГ и первом Тюркском Агрофоруме в Ташкенте с участием более 300 представителей профильных министерств, международных и региональных организаций и деловых кругов стран-членов и наблюдателей. Было подчеркнуто, что следует способствовать расширению потенциала торгово-экономического сотрудничества в том числе путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания «зеленых коридоров» продвижения продовольственных товаров.

Более того, летом текущего года обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в области продовольственной безопасности состоялся в ходе Первой встречи секретарей Советов безопасности государств-членов и наблюдателей ОТГ.

Таким образом, учитывая, что проблемы продовольственной безопасности носят комплексный, взаимосвязанный, трансграничный характер весьма важным становится обеспечение региональной координации в целях расширения потенциала торгово-экономического сотрудничества стран ОТГ.

Ожидается, что на саммите в Самарканде будет принята Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы, а также ряд других документов, которые откроют новые возможности для более полной реализации торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала стран ОТГ и будут способствовать преодолению рисков продовольственной безопасности, объективно возникающих в условиях современных реалий геоэкономической ситуации.///nCa, 10 ноября 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)