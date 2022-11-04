Узбекистан может начать экспорт сельхозтехники John Deere в Туркменистан

Крупнейший автопроизводитель Узбекистана UzAuto и John Deere Walldorf GmbH & Co. KG – дочка всемирного известного американского производителя сельскохозяйственной техники – подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась 31 октября в Вальдорфе (Германия).

Сделка превращает Узбекистан не только в единственного партнера John Deere по производству сельхозтехники этой марки в Центральной Азии, но в потенциального экспортера агромашин и оборудования в региональные страны.

В рамках сделки стороны договорились о сотрудничестве в организации сборочного производства и реализации сельхозтехники данной марки в Узбекистане.

В планах UzAuto и John Deer наладить в Узбекистане совместную сборку тракторов модели 6140В и зерноуборочных комбайнов модели W430, с доведением уровня локализации данных моделей до 25-30%.

С 2026 года намечено также открыть сборочное производство новой модели хлопкоуборочного комбайна John Deere.

В качестве производственной базы будут использованы площадки AgroTechClaster в Чирчике, Ташкентская область. Узбекский производитель получит также эксклюзивные права на использование ноу-хау и товарных знаков для производства компонентов и комплектующих.

Кроме того, это позволит кластеру модернизировать производственную площадку для запуска сборочного производства сельскохозяйственной техники John Deere в соответствии с необходимыми стандартами и обеспечит дальнейшую возможность экспорта продукции за рубеж.

Как сообщается, на первом этапе целевыми рынками для сбыта определенных моделей техники John Deere узбекского производства могут стать соседние Туркменистан и Таджикистан.

Техника John Deere уже более четверти века используется в сельскохозяйственном секторе Туркменистана, зарекомендовав себя с положительной стороны в местных климатических условиях. За время сотрудничества в Туркменистан поставлено около 8 тысяч единиц различного оборудования этого бренда. Один из последних контрактов, который должен быть реализован в этом году, был подписан в апреле. ///nCa, 4 ноября 2022 г.