Перепись 2022 в Туркменистане: какие данные будут собраны и почему эта акция так важна?

Эльвира Кадырова

С 17 по 27 декабря в Туркменистане пройдет сплошная перепись населения и жилищного фонда. Государственный комитет по статистике разослал гражданам информационное уведомление о предстоящей общественной акции.

Девизом переписи населения 2022 объявлены «Сплочённость, Счастье, Светлое будущее».

Параллельно, к информированию о предстоящей кампании государственной важности подключились телевидение и радио. В социальной рекламе на туркменских телеканалах сообщается, что в ходе переписи будут собраны следующие сведения:

Данные о месте проживания и жилом доме

Дата постройки жилого дома

Количество комнат

Тип собственности жилья

Обеспеченность жилья газом, водой, электричеством и Интернетом

Количество лиц, проживающих в доме,

Пол, возраст, семейное положение, уровень образования домочадцев и др. данные.

Перепись 2022 станет первой цифровой переписью в Туркменистане.

Собранная информация будет вноситься в специальные планшеты местного производства. С целью цифровизации процесса переписи, повышению аккуратности и точности ЮНФПА оказал содействие Правительству Туркменистана в закупке необходимого оборудования. Это компьютеры, мощные серверы и хранилища, которые позволят данным с планшетов автоматически поступать в центральную базу данных Госкомстата.

Почему важно, чтобы перепись прошла максимально организованно и скоординировано при активном участии всех граждан? Проанализированные результаты демографического учета найдут отражение в последующих долгосрочных и краткосрочных стратегиях по социально-экономического развитию страны.

Наряду с этим, обобщенные материалы переписи позволят оценить прогресс, достигнутый Туркменистаном по некоторым показателям Целям устойчивого развития, связанным с детьми, молодежью, старшим поколением, лицами с ограниченными возможностями. Около 107 показателей ЦУР базируются на данных о населении. ///nCa, 2 ноября 2022 г.