Парк Ташкент – телепортируемся из Ашхабада в Узбекистан

Тамир Шакиров

21 октября в Ашхабаде президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыли торжественно эко парк «Ташкент».

Побывав в парке, можно ознакомиться с миниатюрными достопримечательностями узбекской столицы, сделать множество красивых сэлфи, ощутить атмосферу притягательную культуры узбекской земли.

И конечно, прогулки на свежем воздухе разыгрывают аппетит. И вот к услугам гостей парка – небольшой гастрономический тур в Узбекистан позволит совершить восточная Чайхана. Ну как не отведать настоящий узбекский плов и чорбу!

Для детей-непосед в эко-парке расположена детская площадка – качели, карусели, горки – всё для веселья и развлечений.

Видно, что над всей территорией парка поработали искусные ландшафт-дизайнеры, придав зеленым зонам нарядность и изысканность.

Впрочем, советуем вам, друзья, посетить парк Ташкент и увидеть все своими глазами!