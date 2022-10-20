Посол Туркменистана провел встречу в парламенте Азербайджана

19 октября состоялась встрече посла Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммета Эльясова с председателем парламента этой страны Сагибой Гафаровой.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, в ходе встречи руководитель азербайджанского парламента отметила, что Азербайджан придаёт большое значение развитию всесторонних связей с Туркменистаном. Дипломатическим отношениям двух стран в этом году исполняется тридцать лет.

Также была отмечена большая роль взаимных визитов высокого уровня в прогрессе взаимоотношений, правовая база которых состоит из более ста подписанных межгосударственных и межправительственных документов. В их числе – декларация о стратегическом партнёрстве между странами.

Был упомянут и вклад двух парламентов в прогресс азербайджано-туркменских отношений.

Гафарова напомнила о встрече с председателем нижней палаты парламента Туркменистана Гульшат Мамедовой на полях Бакинской конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения в июле этого года.

Руководитель азербайджанского парламента подчеркнула значимость работы, которую ведут группы межпарламентских связей, в русле эволюции взаимосвязей законодательных ассамблей двух государств. Так же, регулярные встречные визиты не просто способствуют развитию межпарламентских связей, но и благотворно влияют на наши отношения в иных сферах, добавила она.

В свою очередь Эльясов подчеркнул, что Туркменистан считает весьма важным ещё большее развитие своих связей с братским Азербайджаном. Эти связи в значительной степени продвигаются и двусторонними межпарламентскими отношениями, отметил он.

Туркменский полпред заверил председателя парламента Азербайджана, что в течение своей дипломатической миссии в этой стране он намерен прилагать все возможные усилия к дальнейшему прогрессу взаимосвязей.///nCa, 20 октября 2022 г.