Деловые круги Туркменистана и Узбекистана продвигают повестку двухсторонних экономических отношений

Компания «Тäze saba»

Компания Тäze saba в июле этого года приняла участие в первом туркмено-узбекском региональном форуме в Бухаре. По итогам форума и встреч деловых кругов в Ташкенте были заключены инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 млн долларов США.

В результате переговоров в Ташкенте хозяйственное общество «Тäze saba» заключило с обществом с ограниченной ответственностью Sayid Sunflower Oil – Uzbekistan Compani сделку на сумму один миллион долларов США.

Туркменская компания поставит на узбекский рынок широкий ассортимент товаров личной гигиены, в том числе зубных щёток под торговой маркой «CV Dent».

«Тäze saba» является уникальным предприятием не только в регионе Центральной Азии, но и в сегменте мировых производителей данного вида товаров.

Ашхабадская мебельная фабрика Aýbölek

Согласно контракту с узбекскими партнерами Ашхабадская мебельная фабрика «Aýbölek» поставит комплект мебели для двух детских садов в продолжающемся строиться Ташкент-сити. Каждый комплект включает 29 наименований мебели. Это различные виды столов, стульев, шкафов и другой мебели.

Высокое качество мебели Ашхабадской фабрики «Aýbölek» подтверждено пятью наградами ежегодной программы по признанию качества услуг Европейского общества исследований качества.

Качественная и экологически безопасная продукция помогает компании конкурировать с зарубежными производителями и выйти на международные рынки.

Хозяйственное общество «Zehinli iş»

Хозяйственное общество «Zehinli iş» представлена на строительном рынке Туркменистана с 2009 года.

Данная компания выполнила проектирование и строительство туркмено-узбекского парка «Ташкент» в Ашхабаде. Здесь созданы уникальные объекты, которые символизируют памятники столицы Узбекистана. Парк будет открыт в ходе предстоящего официального визита в Туркменистан узбекского лидера.

Совместное предприятие «Туркмен­Узагротехмаш»

Совместное предприятие «Туркмен­Узагротехмаш» было создано в январе 2018 года, его учредителями являются Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Основная миссия деятельности предприятия заключается в продаже, сервисном обслуживании, сборке и в перспективе производстве сельскохозяйственной техники на территории Туркменистана.

За последние десять лет узбекскими производителями в Туркменистане была поставлена техника в количестве более 10 тысяч единиц. Это трактора, прицепы, хлопковые сеялки, опрыскиватели, культиваторы, хлопкоуборочные машины, куракоуборочные машины и т.д.

В прошлом году был подписан контракт на поставку узбекской сельскохозяйственной техники (прицепы, опрыскиватели, сеялки и культиваторы) общей стоимостью 28,24 млн долларов США, и к настоящему времени в Туркменистан уже поставлено 800 единиц сельскохозяйственных прицепов.

Наряду с этим, компания готовится к запуску в Дашогузском велаяте совместного производства тракторных прицепов грузоподъёмностью 4 тонны. Со стороны СП «Туркмен­Узагротехмаш» проделана работа по разработке и согласованию Технических условий для производства, и предприятие в настоящее время имеет основополагающие документы и готово к началу сборочного производства в ближайшее время.

Реализация данного проекта позволит развивать агропромышленный сектор, создавать дополнительные рабочие места, экономить валютные средства страны. ///nCa, 19 октября 2022 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)