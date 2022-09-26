В докладе ЭСКАТО ООН освещаются тенденции в области энергетической связуемости в Северной и Центральной Азии

Цель 7 в области устойчивого развития (ЦУР 7) направлена на обеспечение всеобщего доступа к энергии, увеличение доли возобновляемых источников энергии в глобальном энергобалансе и удвоение темпов повышения энергоэффективности. Хотя Азиатско-Тихоокеанский регион добился значительного прогресса в реализации ЦУР 7, региону предстоит проделать гораздо больше работы для достижения Повестки дня на период до 2030 года.

Внедрение возобновляемых источников энергии и дополнительных технологий, таких как энергоэффективность, аккумуляторы и, в частности, электросети, должно значительно расшириться, если нужно достичь целей ЦУР 7. Однако наблюдается и множество положительных признаков, свидетельствующих о том, что переход к чистой энергии ускоряется. Возобновляемые источники энергии более конкурентоспособны по затратам, чем когда-либо, особенно по сравнению с относительно высокой стоимостью нефти, природного газа и угля, и эти технологии все чаще признаются в качестве вклада в энергетическую безопасность.

Новый отчет ЭСКАТО ООН о региональных энергетических тенденциях посвящен стратегии, которая может обеспечить более быстрый, более безопасный и более доступный переход на чистую энергию.

Энергетическая связуемость поддерживает интеграцию возобновляемых источников энергии и обеспечивает доступ к более разнообразному и недорогому набору ресурсов. Ускорение прогресса в области подключения энергосистем может, в свою очередь, ускорить переход в энергетике.

В этом отчете представлен полезный набор тематических исследований и рекомендаций по совершенствованию политики в поддержку взаимосвязанности энергосистем.

Что касается Центральной Азии, в докладе подчеркивается наличие инициатив по расширению трансграничной связи энергосистем, а также пробелы и возможности для обмена энергией в этой части мира.

Субрегион Северной и Центральной Азии охватывает девять стран, а именно Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Несмотря на то, что они уже взаимосвязаны, все еще имеется возможность подключения для обмена энергией между этими странами.

Многие страны Центральной Азии обладают значительными запасами ископаемого топлива, а также гидроэнергетическими ресурсами. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан располагают углеводородными ресурсами.

Таджикистан является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии, и потенциальная мощность выработки гидроэнергии в стране в три раза превышает текущее потребление электроэнергии во всей Центральной Азии. Потенциальная генерирующая мощность Кыргызстана оценивается в 18,5 ГВт. Однако в настоящее время эксплуатируется лишь 10% ресурсов страны.

«Эффективное и устойчивое развитие и использование этих ресурсов могло бы внести значительный вклад в сбалансированность электроэнергетических систем региона, что позволило бы интегрировать возобновляемые источники энергии во всем субрегионе», – говорится в докладе.

Геостратегическое расположение региона между Азией и Европой означает, что он может стать центром торговли энергоносителями между этими двумя частями Евразии. Это уже имеет место быть по примеру связуемости между странами Южной Азии – Афганистаном и Пакистаном, где появляется больше возможностей для торговли электроэнергией из-за быстро растущего спроса.

К примеру, после завершения проекта CASA-1000 ЛЭП протяженностью 1222 км позволит передавать в южном направлении 1300 МВт электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Другой проект, ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан), направлен на строительство ЛЭП 500 мощностью кВ для экспорта электроэнергии из Туркменистана в западный и южный Афганистан и далее в Пакистан. Проект позволит осуществлять торговлю электроэнергией и обмен ею между тремя странами.

ТАП будет разрабатываться в два этапа. Первый этап – завершенный в 2021 году, связал Туркменистан с Афганистаном. Второй этап, который первоначально планировалось завершить к 2022 году, позволит передавать до 4000 МВт электроэнергии из Туркменистана в Пакистан.

Субрегион обладает историческим наследием энергетической взаимосвязанности в виде Единой энергетической системы в Центральной Азии. Работа данной системы была нарушена после распада Советского Союза. Восстановление региональной энергетической связи обсуждается на постоянной основе, и эти дискуссии поддерживаются международными и региональными учреждениями. После девятилетнего перерыва Таджикистан возобновил поставки электроэнергии в Узбекистан в 2018 году. Это событие стало важным шагом на пути к восстановлению региональной энергетической системы.

С другой стороны, унаследованная инфраструктура может оказаться непригодной для целей поддержки перехода к энергосистемам будущего. Большинство существующих линий электропередачи и распределения, построенных в советское время, требуют модернизации и замены.

Отрадно отметить, что на двух саммитах стран Центральной Азии, состоявшихся в Казахстане (2018) и Узбекистане (2019), был услышан призыв к расширению сотрудничества в энергетическом секторе путем расширения возможностей для торговли энергоносителями и содействия развитию современной энергетической инфраструктуры.

Более того, в нескольких недавних отчетах международных организаций указаны преимущества трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии.

По данным Всемирного банка, в ближайшие 10 лет регион может сократить операционные расходы на целых 6,4 миллиарда долларов США. Другие преимущества торговли электроэнергией включают повышение энергетической безопасности и надежности, экономию затрат на топливо за счет перехода с газа на гидроэнергию, более широкое распространение возобновляемых источников энергии (до 30 000 МВт солнечной энергии к 2030 году).

С отчетом ЭСКАТО о региональных энергетических тенденциях можно ознакомится здесь: https://www.unescap.org/kp/2022/regional-trends-report-2022-toward-sustainable-energy-connecivity-asia-and-pacific-status#

///nCa, 24 сентября 2022 г.