Туркменистан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Делегация базирующейся в ОАЭ компании Masdar, являющейся мировым лидером в области возобновляемой энергетики, находится с визитом в Ашхабаде.

В среду, 7 сентября, гости провели переговоры с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым, сообщило посольство ОАЭ в социальных сетях.

Встреча состоялась в рамках развития двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

В тот же день делегацию Masdar принял, вице-премьер по энергетике, строительству и промышленности Чарымырат Пурчеков.

Кроме того, руководители эмиратской компании провели отдельную встречу с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в энергетической сфере и рационального использования возобновляемых источников энергии.

Было высказано стремление активизировать сотрудничество между Туркменистаном и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии – IRENA, штаб-квартира которого находится в городе Масдар, ОАЭ.

Туркменистан выразил готовность в рамках партнерства с IRENA проводить международные научные конференции и другие мероприятия.

Наряду с этим, Туркменистан также готов стать центром для разработки и тестирования альтернативных энергетических технологий для последующего их внедрения в странах Центральной Азии.

На встречах присутствовал Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хей Аль-Хамели.

В октябре 2021 года Masdar подписала стратегическое соглашение об изучении возможностей использования возобновляемых источников энергии в Туркменистане.

В стране планируется реализовать проект солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт. Более того, согласно Президентской программе развития на 2022-2028 годы, Туркменистан нацелен в будущем на широкое внедрение возобновляемых источников энергии. Имеются также планы и по запуску внутреннего производства солнечных панелей.

За последнее десятилетие базирующаяся в Абу-Даби компания Masdar стала пионером в разработке коммерчески жизнеспособных решений в области чистой энергетики и зеленых технологий в ОАЭ и по всему миру.///nCa, 7 сентября 2022 г.