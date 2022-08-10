Туркменистан и Узбекистан наращивают сотрудничество в области земледелия и коневодства

Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра сельского хозяйства Кахрамоном Юлдашевым посетила Ашхабад и Ахалский велаят 5-6 августа 2022 года, сообщается интернет-газета UzDaily.uz.

Представители соседнего государства встретились с заместителем министра сельского хозяйства и экологии Республики Туркменистан Шохратом Аннамырадовым, заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства Довлетом Мамедовым, представителями профильных подразделений министерства.

Цель визита – расширение совместной деятельности в сферах сельского и водного хозяйства. Обсуждалось сотрудничество в области хлопководства, семеноводства, садоводства, тепличного хозяйства, науки и цифровизации.

Стороны также наметили направления будущего сотрудничества – это разработка программы испытаний высокоурожайных, скороспелых и солеустойчивых сортов хлопка; взаимный обмен семенами овощных, бахчевых культур и создание новых сортов; сотрудничество в области садоводства; обучение фермеров и специалистов из Туркменистана в Национальном центре знаний, инноваций и услуг (АКИС).

Делегация из Узбекистана ознакомилась с деятельностью предприятий в сферах виноградарства, садоводства, тепличного хозяйства, переработки плодоовощной и молочной продукции, животноводства и молочного животноводства Ахалского велаята.

В свою очередь, туркменским коллегам был представлен проект «Внедрение автоматизированной системы управления водными ресурсами», который осуществлен Австралийской компанией «Rubicon Water Pty. Ltd» в Кашкадарьинской области, в целях дальнейшего внедрения данного опыта в Туркменистане.

Кроме того, в ходе визита проведены переговоры с государственным объединением «Туркменские скакуны» и международной ассоциацией Ахалтекинского коневодства по вопросам развития отрасли коневодства Узбекистана.

Достигнуто соглашение между Ташкентским государственным аграрным университетом, Самаркандским государственным университетом ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий и Международной ассоциацией Ахалтекинского коневодства Туркменистана по разработке совместного научного проекта, направленного на развитие коневодства и разведение чистокровных (ахалтекинских) спортивных лошадей методом искусственного оплодотворения.///nCa, 10 августа 2022 г.