Какой проект советских ученых может спасти Каспий от высыхания?

Снижение уровня воды в Каспийском море снова привлекло внимание общественности. В сети появились фото, сделанные в бакинском поселке Мардакян. Арт-объект “морские качели”, которые до недавнего времени были погружены в воды Каспия, в этом году оказались на суше. Каспий отступил на несколько метров, что вызвало беспокойство среди активистов – экологов. Так ли опасна ситуация со снижением уровня Каспия, порталу “Москва-Баку” прокомментировал доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Анатолий Фролов.

– Как давно поднимается тема колебания воды в Каспийском море, и на сколько активно она изучается в России?

– Тема понижения уровня Каспийского моря, если брать ближайшие 100 лет, была, остаётся и изучается до сих пор. Для ответа на вопрос о давности темы колебаний уровня Каспия можно взять “за точку отсчета” начало наблюдений за уровнем в 1830 г.. проведенных по инициативе академика Э.Х.Ленца в Бакинской бухте. Наблюдения, самые длительные на всем Каспии, вели по рейке – футштоку, который сейчас так и называется – “бакинский футшток”. В Азербайджане всегда уделяли и уделяют большое значение изучению гидрологии Каспия, причем Азербайджан – единственная каспийская страна, установившая зависимость экономических ущербов от изменений уровня Каспия и предоставившая соответствующие данные в ЮНЕП (ООН). Проводятся международные конференции с широким участием специалистов из прикаспийских стран. Мы поддерживаем тесную связь с коллегами из Азербайджана. Проблеме уровенного режима Каспия в 1930-х годах была посвящена сессия Академии наук СССР, в работе которой принимали участие и азербайджанские специалисты. К 1940 г. уровень Каспия упал на 1.м 74 см. В 1960-х годах значительный вклад в изучение каспийских проблем внесли азербайджанские ученые – проф. К.К. Гюль, А.Д.Бабаев и другие специалисты.

Каспийское море и сегодня является предметом изучения научных учреждений России, и не только России. У нас есть контакты со всеми специалистами прикаспийских стран. В России Каспийское море изучают в академических Институте водных проблем, Институте географии, Институте океанологии и других учреждениях РАН. Каспийскую проблему изучают региональные научные центры в Дагестане, в Астрахани. Не оставляет её без внимания и многочисленная армия народных энтузиастов, желающих внести свой вклад в изучение колебания уровня Каспийского моря. Что касается прикаспийских стран – это Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Иран, я знаю, что во всех этих странах сегодня активно ведется изучение Каспийского моря в разных аспектах. Мне приходилось бывать во всех этих странах и контактировать со специалистами. Например, в Баку я был как консультант, когда было повышение уровня Каспия в 1992-93 годах. Так что проблема уровенного режима Каспия и тогда, и сегодня, находится в фокусе внимания.

– Почему уровень воды в Каспийском море не стабильный, почему он сегодня мельчает?

– Самый простой ответ на это вопрос – это дефицит водного баланса. Он возникает из-за уменьшения поступления речных вод и увеличения испарений в акватории водоема. Испарение относительно мало меняется, и основная роль в этом вопросе отводится уменьшению речного притока. В настоящее время уменьшение речного притока происходит за счет забора воды из водного баланса моря. В свое время серьезная угроза уровню Каспия возникла с планами развития орошения на левобережье Волги. Если бы эти планы были реализованы, то из водного баланса Каспийского моря ежегодно изымалось бы до 70 куб.км/год. Тогда как общий приток, в то время составлял порядка 300 куб.км/год. 70 кубокилометров – это огромная величина, так как изъятие даже 10 кубокилометров понижает уровень тяготения моря на один метр. Снижение уровня моря до отметки -32 м, т.е. примерно на 4 метра от современного уровня фактически означало бы исчезновение Северного Каспия и гибель осетровых пород рыб. Ведь Северный Каспий – это детский сад для осетровых. Только в его водах они могут нагуливаться. Если Северного Каспия не будет, то осетровые практически исчезнут, и рыбопродуктивность Каспия резко упадет. Возникнуть такая угроза может из-за деятельности человека. Кроме этого, на данный момент, имеют место совершенно непрогнозируемые изменения климата на земном шаре, которые сегодня еще не поддаются науке. Но самая ближняя и опасная перспектива – это все же изъятие воды из притоков Каспийского моря. На данный момент эти изъятия стабилизировались, хотя потенциальная угроза действительно существует.

– Кроме исчезновения осетровых пород рыб, на что еще может повлиять обмеление Каспийского моря?

– Немедленным последствием современного снижения уровня моря является уменьшения глубины портов на всей акватории, и морских каналов на мелководном Северном Каспии. Соответственно, возрастут траты на поддержание судоходных глубин. “Обнажение” газо – и нефтепроводов также может вызвать проблемы из-за риска воздействия волн и других отрицательных эффектов. Понижение уровня моря приводит к уменьшению комфортности рекреационной прибрежной зоны из-за отдаления береговой черты. Более отдаленные последствия длительного и значительного снижения уровня Каспия приведут к опустыниванию части прибрежных территорий. В дельтах каспийских рек – Волга, Урал, Терек, Кура и других рек, в водно-болотных угодьях, связанных с морем, произойдут неблагоприятные экологические изменения условий жизни фауны и флоры. И это только часть наиболее очевидных последствий снижения уровня Каспия.

– Может ли человек сегодня управлять уровнем Каспийского моря?

– Этим вопросом задаются еще с советских времен. Именно тогда начали прорабатывать разные проекты, которые, к нашему счастью, не воплотились в реальность. Например, был проект по установке дамбы, отсекающей Северный Каспий с целью экономии испарения. Если бы проект воплотили и поставили дамбу, это был бы конец осетровым, которых в то время в Каспии насчитывалось 80 % от всех мировых запасов. Другой проект был отвергнут нашим институтом из-за экологических соображений. Этот проект подразумевал строительство канала, связывающего Каспий с водами Черного моря. Такое слияние вод погубило бы флору и фауну Каспийского моря. Прошло время, и сегодня вопрос: “можно ли управлять уровнем Каспийского моря?”, все также актуален. Но ответа на него пока найти невозможно. Почему? Объясню. Например, чтобы управлять автомобилем необходим руль и усилия человека. Но если за руль посадить ребенка, у него не хватит усилий управлять автомобилем. То же самое и с Каспийским морем. Управлять в полном объёме уровнем Каспийского моря пока невозможно. Природные процессы могут повести себя так, что мы не справимся с управлением. Откуда брать воду в случаи её дефицита? Таких запасов просто нет. Если только не связывать Каспий с Мировым океаном при помощи канала. Такой проект, кстати прорабатывали. Это выход из Каспия в Персидский залив через Иран. Но такие проекты очень неоднозначны, в том плане, что экологические последствия просчитать невозможно.

– Но один проект все же был реализован?

– Из всех возможных и разрабатывающихся проектов по воздействию на уровень воды в Каспии был реализован один проект, да и то не очень удачно. Это отсечение залива Кара-Богаз-Гол от Каспийского моря. Дамба была возведена в конце 1980 года, на фоне снижения уровня воды в Каспии до отметки минус 29 метров в 1977 г. Дамба остановила отток воды, и все было бы хорошо, но… уровень моря стал подниматься уже в 1978 г., и этот подъем продолжался до 1995 г. Изначально планировалось возвести регулируемое сооружение, но была сделана глухая плотина. Поэтому в 1992 г., по обоюдному согласию Ирана и Туркменистана дамбу разрушили, и каспийская вода ринулась в залив Кара-Богаз-Гол. Сейчас уровень воды в Каспийском море опять находится в зоне минус 29 метров, и общественности надо обратить на это внимание. Если уровень достигнет отметок минус 31– минус 32 метра, это будет уже большая проблема, которая приведет к исчезновению Северного Каспия. От него могут остаться два глубоководных водоема, а это уже будет не тот Каспий, который есть. Такая опасность действительно существует. Предотвратить или хотя бы смягчить современное понижение уровня Каспия можно. Например, в случае согласия Республики Туркменистан и совместных усилий всех прикаспийских стран, построить и ввести в эксплуатацию именно регулируемое сооружение в проливе, которое соединит Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол. Это обеспечит экономию морской воды до 18 to 20 куб.км/год.

– Чем уникально Каспийское море?

– Любое озеро, река, море, океан – это уникальные водоемы. И у каждого из них есть свои экологические проблемы. Бассейн Каспийского моря – это более трех миллионов квадратных километров. И проблема колебания уровня его вод, о которой мы с вами сейчас говорим, носит глобальный характер. Каспийское море – буквально чудо природы. Крупнейший в мире, изолированный от Мирового океана водоем, содержащий настоящие сокровища – биоресурсы, большие запасы углеводородов. Море, имеющее важнейшее значение как транспортная коммуникация для пяти прикаспийских стран… Каспий уникален во всем: от флоры и фауны до морфометрии моря… Перечислять можно очень долго. Задача человека – сохранять такие уникальные водоемы, как Каспий. Тогда у нас не будет возникать опасений, что Каспийское море может обмелеть, или вовсе исчезнуть с карты Земли.

///Опубликованной Информационным порталом «Москва-Баку.ru» 24 июня 2022 г. Ссылка на публикацию https://moscow-baku.ru/news/society/kakoy_proekt_sovetskikh_uchenykh_mozhet_spasti_kaspiy_ot_vysykhaniya_intervyu_moskva_baku_/ )