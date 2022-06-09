Туркменистан предпримет ряд мер по предотвращению водного дефицита

В ходе онлайн-совещания с вице-премьером по сельскому хозяйству в среду 8 июня, Президент Сердар Бердымухамедов уделил особое внимание вопросам водообеспечения.

Он сообщил о планах провести 11 июня заседание правительства, дав вице-премьеру А.Язмырадову соответствующие поручения с учётом непростой ситуации с водой в Центральной Азии.

Во-первых, в стране будет создана Правительственная комиссия под руководством вице-премьера, курирующего АПК. В ее состав войдут руководители Высшей контрольной палаты, Государственного комитета водного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, научных институтов, велаятских хякимликов и других ведомств.

Во-вторых, глава Туркменистана подчеркнул необходимость проинспектировать русло рек, начав данную работу с Амударьи и Каракум-реки. Поручено установить причины, препятствующие водотоку, и оперативно запустить план действий по устранению недостатков. Кроме того, глава государства потребовал подготовить предложения, связанные с финансированием закупок необходимой техники, земснарядов и водяных насосов и запасных частей к ним.

В-третьих, помимо рек, глава государства распорядился проверить основные водные русла, а также разработать план мероприятий по их очистке и бетонированию.

В-четвёртых, дано указание рассмотреть возможности строительства опреснительных установок и подачи воды в Ашхабад из Каспийского моря.

В-пятых, Президент Туркменистана распорядился отчитываться о ходе проводимых работ на каждом заседании Кабинета Министров.

Напомним, что на недавнем расширенном заседании Кабинета министров, глава государства сменил вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Одна из причин – отсутствие должного внимания вопросам рационального использования водных ресурсов. В результате чего в области водоснабжения Дашогузского велаята сложилась сложная ситуация.

Из отчета Язмырадова следует что, недостатки в водоснабжении Дашогузского региона исправлены. В настоящее время в связи со стабильным уровнем воды в реках в велаяте улучшилось водоснабжение сельскохозяйственных угодий, предпринимаются соответствующие меры по рациональному водопользованию в будущем. ///nCa, 9 июня 2022 г.