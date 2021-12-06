Евразийский конгресс: в фокусе энергетическая и водная интеграция в Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Как создать единую систему управления водно-энергетическим комплексом Центральной Азии и как максимально эффективно использовать возможности совместной работы энергосистем стран региона максимально эффективно – эти и другие вопросы были обсуждены в ходе панельной сессии «Эффективный водно-энергетический комплекс — основа процветания Центральной Азии» на площадке Второго Евразийского конгресса, который состоялся на прошлой неделе в Москве.

По расчетам Евразийского банка развития (ЕАБР), в результате недостаточно рационального использования ресурсов водно-энергетического комплекса Центральной Азии ежегодно регион теряет экономические выгоды в размере до 1,5% регионального ВВП, включая 40% потерь ВВП связано с водным хозяйствv и 60% – c электроэнергетикой.

Неблагоприятные прогнозы в отношении водного дефицита требуют принятия незамедлительных и решительных мер. Одна из возможных мер – реализация потенциала совместной работы энергосистем стран Центральной Азии одновременно с внедрением капельного полива в растениеводстве, а также комплексная модернизация систем орошения.

Энергообмен в Центральной Азии – выгоды и преимущества

Создание общей системы управления водно-энергетическим комплексом Центральной Азии позволит получить синергические эффекты в экономике и экологии региона.

«Энергия и вода являются основным источником роста экономики в Центральной Азии», – подчеркнул председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, выступая на сессии.

Экономический рост региона обуславливает рост спроса и на электроэнергию, а в это в свою очередь диктует необходимость общерегионального подхода к вопросам обеспечения энергетической безопасности.

Подгузов отметил, что когда «все завязано на гидроресурсах, то неоптимальное водопользование вызывает очень серьезные проблемы».

77% водных ресурсов Центральный Азии сосредоточены в верховьях рек Амударья и Сырдарья – в Кыргызстане и Таджикистане. Страны низовья – Узбекистан, Казахстан и Туркменистан – потребляют 85% этой воды.

По словам эксперта, дефицит воды в некоторых частях Центральной Азии в отдельные годы достигает почти 26%. Для удовлетворения роста спроса на энергию региону необходимы дополнительно создать 82ГВт электрогенерирующих мощностей.

Однако, если бы страны Центральной Азии обменивались энергий, эта цифра составила бы 72 ГВт. «Небольшие 10 ГВт стоят $22 млрд», – пояснил руководитель ЕАБР. Эти финансовые ресурсы можно было бы вложить в другие отрасли экономики, например инвестировать в развитие ирригационных систем.

В свою очередь, капиталовложения в орошение и ирригацию сельскохозяйственных угодий обернутся следующими экономическими дивидендами: это ускорение экономической активности 1,5% роста ВВП, до 40% экономии воды при внедрении современных технологий, сокращение выбросов углекислого газа на 5 млн. тонн за счет перехода с угольной энергетики на гидроэнергетику.

Подгузов сообщил, что ЕАБР занимается данными вопросами, чтобы за счет этого проекта устойчивое развитие было обеспечено в странах Центральной Азии.

Преимущества и меры по повышению эффективности совместной работы энергосистем стран Центральной Азии осветил в своем докладе Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Федор Опадчий.

В октябре компании был присвоен статус наблюдателя в координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии.

Руководитель «Системного оператора» напомнил, что ОЭС Центральной Азии, которая была сформирована еще в советское время, входит в состав синхронной зоны ЕЭС/ОЭС и включает в себя энергосистемы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также работающие в настоящее время в изолированном режиме энергосистемы Таджикистана и Туркменистана.

Докладчик обратил внимание на недостаточную сбалансированность национальных энергосистем по электроэнергии в различные сезоны года, а также сложности с регулированием электроэнергетического режима.

Кроме того, к числу осложняющих факторов он отнес дефицит топливно-энергетических ресурсов в осенне-зимний период, разногласия, связанные с подходом к использованию трансграничных водных ресурсов, отсутствие системы централизованного управления частотой и перетоками мощности, а также загрузку контролируемых сечений на величины, близкие к предельно допустимым значениям или превышающие их.

По мнению Федора Опадчего, серьезными вызовами для ОЭС Центральной Азии в последнее время становятся значительный рост потребления электроэнергии и увеличение в структуре генерирующих мощностей доли ВИЭ-генерации, отличающейся нестабильным и слабо прогнозируемым характером выработки.

В числе преимуществ совместной работы энергосистем государств Центральной Азии Опадчий выделил следующие – снижение и поддержание требуемого резерва мощности для сглаживания пиков потребления и на случай аварийных ситуаций, улучшение технико-экономических показателей энергосистемы благодаря оптимальной загрузке наиболее эффективных генераторов, взаимопомощь при нештатных ситуациях.

Россия ожидает возвращения Туркменистана и Таджикистана в общую энергосистему Центральной Азии

Россия приветствует возвращение Таджикистана и Туркменистана в объединенную энергосистему Центральной Азии, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в своем онлайн обращении.

«Сохранение и развитие совместной работы наших энергосистем и организация общего электроэнергетического рынка позволит оптимальным образом использовать имеющиеся генерирующие мощности», – отметил он.

«Мир стоит на пороге энергоперехода, планируется масштабное внедрение возобновляемой энергии, развитие электротранспорта, водородной энергетики, регулирование углеродных выбросов, борьба за углеродную нейтральность, все эти тренды на мой взгляд в значительной мере раскрывают потенциал развития стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере», – констатировал вице-премьер.

В настоящее время энергосистемы России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана работают синхронно.

Это позволяет этим странам обеспечивать высокую надежность энергоснабжения и в любой час нарастить поставки электроэнергии между странами в необходимом объеме.

Как сообщил Александр Новак, Россия поддерживает инициативы ЕАБР. «Я уже дал поручения о проработке вопросов участия российских компаний в инвестиционных проектах по развитию водно-энергетического комплекса Центральной Азии», – добавил он.

Таджикистан вернется в энергосистему Центральной Азии

В следующем году Таджикистан вновь войдет в единую энергетическую систему Центральной Азии, заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

Он также подчеркнул, что с запуском Рогунской ГЭС появится возможность кардинально изменить рынок энергетики и справиться с дефицитом электроэнергии в регионе.

Между тем, министр напомнил о том, что проект Рогунский гидроузел позволить дополнительно оросить 300 тысяч гектаров земель. При этом один гектар создаст три новых рабочих места или в совокупности 10 млн.рабочих мест, которые позволят выращивать сельскохозяйственную продукцию, ее можно будет отправить на рынки Казахстана и России, где имеет высокий спрос.

По словам министра, инвестиции в гидроэнергетический сектор Центральной Азии позволят решать и ряд других вопросов, связанных, например с обеспечением продовольственной безопасностью и критическим импортом.

На вопрос, продолжит ли Таджикистан реализацию энергетических проектов при нынешней ситуации Афганистане, Кабир ответил, что осуществление проекта CASA 1000 продолжится, поскольку такие страны, как Пакистан испытывают дефицит электроэнергии, который может быть удовлетворён летним переизбытком энергии в Таджикистане.

Всемирный Банк окажет странам ЦА по привлечению инвестиций в водно-энергетический сектор

Татьяна Проскурякова, Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии, заявила в своем выступлении, что Всемирный Банк продолжит активно сотрудничать с правительствами стран региона по укреплению базы управления водно-энергетическим сектором для усиления возможностей государственного инвестирования.

Кроме того, ВБ продолжит работу с правительствами ЦА в целях упрочения законодательной базы и прозрачности как для государственных инвестиций, так и частных.

И, в-третьих, Проскурякова отметила необходимость продвижения институциональной базы. Здесь речь идет, как о местных организациях, которые должны быть технически укреплены, о национальных организациях, которые занимаются водным сектором, так и о наднациональных организациях – межгосударственных организациях. Всемирный Банк готов оказывать аналитическую и техническую поддержку этой работе, отметила представитель Банка.

Программы реализуемые Всемирным Банком в водно-энергетическом секторе ЦА оценивается в 2,6 млрд.долл.США. Эти проекты направлены на расширение доступа местных общин к питьевой воде, развитие водного хозяйства с точки зрения конкурентоспособности и создания рабочих мест, внедрение водосберегающих технологий.

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О Евразийском конгрессе

Евразийский конгресс зарекомендовал себя как авторитетная площадка открытого диалога между представителями органов власти и бизнеса Евразийского пространства. В этом году его участники обсудили практические вопросы повышения роли бизнеса, деловых кругов, государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала интеграции стран – углублении производственно-технической кооперации, обмене передовыми технологиями, формировании новых цепочек добавленной стоимости.

Организатором Конгресса выступает Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке Правительства РФ. /// nCa, 6 декабря 2021 г.