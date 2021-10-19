27-28 октября 2021 года в Ашхабаде пройдет XXVI Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана», посвященная 30-летию Независимости Туркменистана.

Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Это престижный бизнес-форум, который ежегодно проводится с целью развития и укрепления международного партнерства между государственными организациями Туркменистана и ведущими нефтегазовыми компаниями мира.

Новинкой конференции этого года станет прямая трансляция с Dubai Expo 2020 для Сессии 4: Природный газ и альтернативные источники энергии – ключевые ресурсы при переходе к низкоуглеродному будущему. Сессия пройдет как в месте проведения конференции в Ашхабаде, так и в выставочном павильоне Dubai Expo 2020 в Туркменистане.

В связи с ограничениями на международные поездки, мероприятие будет проходить в гибридном формате посредством организации онлайн-трансляций на платформе Zoom Professional. Данный подход будет также использован для организации встреч на полях конференции с руководством нефтегазового сектора Туркменистана.

В течение двух дней конференции будут обсуждаться будущее энергетики в мире, наземные и оффшорные инвестиционные проекты, в частности новые инвестиционные возможности на месторождении «Галкыныш», обновление его геологической модели, а также модернизация производственных мощностей ТКНПЗ.

В рамках мероприятия планируются презентации и панельные сессии для обмена опытом и мнениями участников о последних тенденциях в финансировании нефтегазовых проектов и ключевых ресурсах при переходе к низко-углеродному будущему.

Ожидается, что в конференции примут участие главы и представители как государственных организаций Туркменистана, так и ведущих международных нефтегазовых компаний, а также крупных международных финансовых институтов.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.ogt-turkmenistan.com или свяжитесь с командой «Туркмен Форум» по адресу info@turkmen-forum.com или по телефону: +993 62110069.