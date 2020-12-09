9 декабря 2020 года в формате видеоконференции состоялась встреча сотрудничества «Центральная Азия + Исламская Республика Афганистан + Китайская Народная Республика», в ходе которого с туркменской стороны принял участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев.

На встрече также приняли участие заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики и Исламской Республики Афганистан.

В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между странами по политико-дипломатической линии, а также по линии торгово-экономического сотрудничества.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией. В данном контексте было отмечено, что в это непростое время страны проявляют солидарность, взаимную поддержку и содействие в общей борьбе с этим бедствием.

Участники встречи искренне поздравили Президента Туркменистана и туркменский народ с 25-летним юбилеем постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что в нынешней ситуации важными задачами являются сохранение и дальнейшее развитие торгово-экономических связей, нахождение новых точек роста торгово-экономического сотрудничества в постпандемический период.

Как отметил В.Хаджиев, в тесном взаимодействии с партнерами, прежде всего, с государствами соседями, Туркменистан проводит необходимую работу для того, чтобы торгово-экономические связи были устойчивыми, чтобы сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, которая является стратегически важной в многостороннем сотрудничестве. В этой связи туркменская сторона озвучила предложения по активизации сотрудничества в данной области, таких как создание Единого логистического центра, технологическое развитие пунктов отправки и приема грузов, проведение единой тарифной политики для передвижения грузов по существующим коридорам, упрощение таможенных процедур.

Стороны отметили схожесть позиций по продвижению международных механизмов, нацеленных на поддержание мира, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. В этом контексте одним из серьезнейших требований глобального масштаба является эффективное противодействие международному терроризму. В рамках данной темы акцент был сделан на урегулировании ситуации в Афганистане и процессе миростроительства в этой стране.

/// MFA Turkmenistan, 9 December 2020