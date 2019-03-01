Озеро Алтын Асыр – интеграция водной дипломатии, экологической целостности и ЦУР

Доклад nCa

В четверг (28 февраля 2019 года), когда президент Бердымухамедов посетил Алтын Асыр, пятое по величине рукотворное озеро в мире, был продемонстрирован целостный подход, который пронизывает всю политику и инициативы Туркменистана.

Его сопровождали члены кабинета министров и некоторые высшие должностные лица.

Руководители международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, и некоторых дипломатических представительств были приглашены взглянуть на преобразования, вызванные в пустыне Каракумы созданием водоема, которое питается сточными водами с сельскохозяйственных полей страны. — В числе приглашенных были Елена Панова, постоянный координатор ООН в Туркменистане, Наталья Герман, глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане, ШахинНилофер, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане Натия Нацвлишвили, директор бюро ВОЗ в Туркменистане Полина Карвовска, и временный поверенный в делах Европейского Союза в Туркменистане Любомир Фреборд.

Была сделана также презентация о планах развития региона озера Алтын Асыр.

Высказыванияпрезидента

Президент Туркменистана рассказал об основных особенностях и нынешних и ожидаемых преимуществах озера Алтын Асыр. Он также отметил растущую роль водной дипломатии и подходах Туркменистана в качестве ответственного государства в регионе и мире.

Вот краткое изложение его высказываний:

Водные вопросы являются наиболее важными в Центральной Азии. В ряде случаев они являются определяющим фактором развития региональных процессов. Развитие государств нашего региона, их экономики, социальной сферы, уровень благосостояния и качество жизни населения напрямую зависят от доступа к водным ресурсам и их эффективного управления.

Связанные с этим вопросы должны решаться, во-первых, на основе общепринятых норм международного права, во-вторых, с учетом интересов каждого центральноазиатского государства, и в-третьих, при активном участии международных организаций. — Это наша принципиальная позиция и, опираясь на нее, мы продолжим работу по созданию эффективного механизма сотрудничества между нашими странами, в том числе в рамках МФСА (Международного фонда спасения Арала).

Аральская проблема, первопричиной которой стали изменения гидрологического режима рек бассейна, сегодня признана во всем мире одной из крупнейших глобальных экологических катастроф в новейшей истории. Последствия экологической катастрофы, вызванной нерациональным использованием водных ресурсов, затрагивают условия жизни многих миллионов людей, проживающих в бассейне Аральского моря.

Более того, процессы деградации природных ресурсов, вызванные интенсивным обмелением Аральского моря, включая опустынивание прибрежных территорий, ухудшение качества природных пастбищ, засоление почв, образование солончаков и, как следствие, снижение биологического разнообразия, угрожают не только Центральной Азии, но и прилегающим территориям.

Ситуация усугубляется происходящими на планете глобальными климатическими изменениями, что повышает риск опасных и экстремальных природных явлений, таких как засухи и пыльные бури. Все это в целом негативно сказывается на развитии сельского хозяйства, орошаемого земледелия, животноводства и других отраслей экономики, создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности государств, снижает привлекательность туризма.

Со своей стороны Туркменистан предпринимает конкретные меры по оздоровлению социально-экологический обстановки в бассейне Аральского моря. Так, в Дашогузскомвелаяте, наиболее подверженном негативному влиянию экологического кризиса, планомерно решаются вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой, осуществляются массовые лесопосадки. И в этом плане реализация проекта строительства Туркменского озера играет ключевую роль в обеспечении экологического благополучия в регионе.

Очевидно, что актуальность вопросов аральской проблематики выходит далеко за пределы Центральной Азии, и потому здесь необходимо создание прочного фундамента для системного межгосударственного сотрудничества при активном взаимодействии с авторитетными международными организациями, и прежде всего, ООН, ещё раз подчеркнул глава государства. На это нацелена инициатива Туркменистана о разработке Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря, призванной обеспечить комплексный подход в решении проблем аральского кризиса с широким участием всех заинтересованных сторон.

Новый импульс сотрудничеству в данной области был придан в ходе проведённого в прошлом году в Национальной туристической зоне «Аваза» Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Как известно, последняя такая пятисторонняя встреча в верхах состоялась почти десять лет назад и накопившиеся за этот период вопросы, связанные с ситуацией в Приаралье и далеко за его пределами, требовали детального обсуждения на высшем государственном уровне.

Если мы решим водные проблемы, то одновременно будут решены и другие вопросы, связанные с обеспечением комплексной безопасности – продовольственной, экологической, созданием благоприятных условий для благополучной жизни людей.

Всё, что мы предпринимаем в данной сфере, это делается для народа, наших потомков, молодёжи, для их счастливой жизни.

Планыпоразвитиютерриторий, прилегающих к озеру Алтын Асыр

Вице-премьер по сельскому хозяйству и некоторые другие высокопоставленные должностные лица выступили с докладами о развитии региона озера Алтын Асыр на период 2019-2025 годов. Эти планы охватывают озеро и прилегающие к нему районы.

На первом этапе частный сектор займется организацией здесь специализированного хозяйства. Будут созданы рыболовецкие бригады, оснащённые сейнерами с рыболовными снастями. На втором этапе проекта намечено построить промышленные инкубаторы для разведения различных видов рыб и выпуска их в озеро, будут смонтированы холодильные установки для хранения выловленной рыбы и сортировки готовой рыбной продукции.

Кроме того, для поглощения органических веществ, суспензий и пестицидов из вод озера, будут применяться биологические методы через выращивание специальных растений. Такие биоплато хорошо зарекомендовали себя в прудах и каналах.

Рядом с озером будет построено современное село для людей, занимающихся животноводством, рыбоводством, сельским хозяйством и другими видами деятельности, зависящими от озера и его окрестностей. Поселок займет площадь 68,8 га. На первом этапе будет возведено 104 дома, а на втором этапе добавится еще 108 домов. Здесь будет школа на 320 мест, детский сад на 160 мест, медицинский центр, торговый центр, общественный центр и другие объекты.

Для обеспечения электроэнергией села от подстанции “Сердар” будут проведены линии электропередачи протяженностью 160 км.

Институт солнечной энергетики установит в поселке солнечные батареи. В поселке также могут быть установлены экспериментальные ветрогенераторы.

Для обеспечения села природным газом будет проложен газопровод. Он будет поставлять 30000 кубометров газа в час. Протяженность магистрального трубопровода составит 35 км, диаметр-325 мм, а для подводки газа непосредственно к новому селу будет проведена 125-километровая ветка диаметром 219 мм.

Будет смонтировано современное оборудование, для систем теле-, радио и иной связи, а также для сотовой связи «Алтын асыр».

От города Сердар до села протянетсядвухполосная дорога протяженностью 170 км. Уже построено около 40 км дорог, ведутся работы еще на 65 км.

Почва и условия этих территорий пригодны для выращивания дыни и арбуза.

Об Озере Алтын Асыр

Озеро Алтын Асыр – амбициозный проект Туркменистана, в результате которого сельскохозяйственные сточные воды из всех пяти велаятов через сложную сеть каналов попадают в Карашорскую впадину в пустыне Каракумы. Озеро развивается уже 15 лет.

Первый этап проекта был завершен в 2009 году и в настоящее время ведутся работы по второму этапу.

Для строительства Туркменского озера «Алтын асыр» была закуплена высокопроизводительная спецтехника, в том числе более 1500 экскаваторов, бульдозеров и других машин от таких известных мировых производителей, как «Komatsu» (Япония) и «Caterpillar» (США).

Общий объём инвестиций, выделенных из Госбюджета на реализацию этого проекта на сегодняшний день составляет 553,378 млн. долларов США.

Ёмкость естественной чаши водоёма, длина которого – 103 километра, ширина – 18,6 километра, средняя глубина – 70 метров, составляет 132 кубических километра. Таким образом, озеро претендует на пятое место по величине в мире, занимая строчку перед озером Нассер в Египте.

Первая очередь озера была введена в эксплуатацию 15 июля 2009 года. Через Каракумы были проложены два крупных стока – Дашогузский отвод, протяжённостью 386 километров, а также 720-километровый Главный коллектор, который берёт начало на востоке страныв Лебапскомвелаятеи проходит затем через территории Марыйского, Ахалского и Балканского велаятов.

Общая протяжённость всех дренажных коллекторов, входящих в систему Туркменского озера «Алтын асыр» – 2659 километров, в том числе каналов, подводящих к Главному коллектору – 1553 км. Объём сбрасываемых вод – 970 миллионов кубометров.

Условия в озере уже подходят для флоры и фауны.

Некоторые перелетные птицы облюбовали озеро для стоянок.

В окрестностях озера все чаще встречаются некоторые животные, занесенные в Красную книгу Туркменистана, такие как Устюртский горный баран, кулан, газель.

Прилегающие к озеру территории превращаются в пастбища и массовые лесопосадки площадью 8,6 млн. га. Это позволяет содержать около 4,6 млн. овец и коз и 60000 верблюдов. Кроме того, здесь можно выращивать суданскую траву, ячмень, просо и другие кормовые культуры.

В настоящее время в озере обитает около 25 видов рыб, среди которых карп, лещ, плотва, жерех, амур, сом, судак, карась, Туркестанский и Аральский усач, белый и пестрый толстолобик, щука, чехонь, змееголов и др. /// nCa, 1 марта 2019 года