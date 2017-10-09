НПО как инструмент вмешательства в дела Центральной Азии

Любимое детище политтехнологов стран Запада в расширении влияния на внутриполитическую ситуацию в странах «третьего мира» – различные неправительственные организации. Многочисленные НПО внешне имеют вполне благую цель – помогать развивающимся странам достичь всех благ демократии. Помогают советами и деньгами «на проекты». Вот только проекты эти совсем не отвечают интересам государств. В том числе, странам Центральной Азии.

В последнее время в государствах региона активизировались многочисленные американские и европейские НПО. Их приоритетом является обучение местных общественных деятелей «правильному пониманию» работы и обращению с демократическими ценностями.

Американские международные организации, среди которых на рынке наиболее популярными являются «Хьюман Райс Кампейн» и «Фонд Клинтона» рекомендуют общественным деятелям и НПО стран ЦАР ограничить контакты с государством и «отказаться от госзаказа». Мол, государственные деньги искажают адекватность восприятия реальности в странах. А вот волонтеры и привлекаемые деньги американских фондов позволяют видеть все правильно.

Нет, конечно, отрицать положительную роль многочисленных международных организаций и фондов нельзя: они помогают повышать уровень образования и здравоохранения. Но вот ярчайший пример, как за пользой скрываются личностные интересы. Пример, впрочем, не из казахстанской практики.

Ватикан. Центр католицизма. Активно помогает бороться с бедностью в странах Африки и Азии, устанавливает передвижные школы и создают поликлиники. Но взамен ведет агитацию в ряды паствы.

В Центральной Азии тоже есть аналогичный пример – общественная организация родом из США «Revival Sport Inc.». она оказывает финансовую помощь протестантским общинам в странах региона и реализует проект «Спортивное служение Церкви». Организует спортивные мероприятия для детей и подростков, где весьма умело, вовлекает юных спортсменов в церковные ряды.

По сути, все международные организации, пропагандирующие благие цели, всегда ориентированы на реализацию не только заявляемых намерений, но и собственных, чаще всего не явно выражаемых планов.

Взять, например, правозащитные организации.

«Фридом Хаус» недавно приступил к реализации проекта в Казахстане и Кыргызстане по отслеживанию ситуации в области защиты прав человека. Одно из ключевых направлений – подготовка молодых правозащитников.

Вообще, надо сказать, что подготовка молодежи – «конек» почти всех иностранных НПО, работающих в странах постсоветского пространства. По инициативе фонда «Сорос» ежегодно проводится форум «Жас Кэмп», куда собирают молодежь из Казахстана и Кыргызстана .

На семинарах, лекциях и форумах молодежь учат «не сдаваться» и «менять положение». В общем, пропагандируют видеть мир «не по местному» и формируют скептическое отношение к официальной информации, а также порождают стремление молодежи к проведению реформ.

При этом, международные НПО, на любые инициативы реформистского толка с удовольствием выдают многочисленные гранты, а по сути, используют финансовый инструмент в качестве этакой донорской подпитки любых протестных настроений.

Например, «ЮСАИД» активно финансирует молодежные организации, через которые продвигает идею внесения поправок в закон Казахстана «О молодежной политике». Спонсируемые требования заключаются в предоставлении молодежным НПО «свободы слова и дела в политических вопросах». В других странах акцент делается на «лидерство во имя будущего»

Зарубежные эксперты обучают активных молодых людей «заводить толпу» и вести ее за собой в нужном направлении. При этом тот же ЮСАИД призывает НПО, занимающиеся вопросами молодежной политики, активнее оперировать возможностями социальных сетей для агитации сторонников, например, «Twitter».

При этом особо оговаривается, что лидеры члены НПО должны обязательно стать подписчиками аккаунтов, на которых публикуется информация о возможностях финансирования проектов и советы по коммуникациям с донорами.

Столь пристальное внимание международных неправительственных организаций и фондов к молодежи объясняется достаточно просто – это самая мобильная часть населения. И при этом, практически во всех государствах СНГ наблюдается посткризисная тенденция устойчивого сохранения уровня безработицы среди молодежи. А значит, эта категория граждан является одной из самых протестных.

Если посмотреть события последних лет, когда происходили столкновения населения с полицией, то среди основных участников протестов была именно молодежь.

При этом международные НПО и фонды выступают против мониторинга, который с каждым годом усиливают государства за деятельностью иностранных неправительственных организаций.

Все еще помнят совсем недавний пример «обучения» Западом НПО на Украине, где активная работа молодых лидеров, подготовленных такими НПО и фондами, вывела на Майдан тысячи граждан. Чем это закончилось известно хорошо. К слову, Вашингтон уже отрапортовал, что на развитие «гражданского общества на Украине» за 25 лет он потратил более 15 миллиардов долларов США.

Не зря, много лет назад, Збигнев Бжезинский назвал Центральную Азию «дугой нестабильности». Подразумевая, что она всегда будет местом столкновения интересов крупных держав. Вот и сейчас де-юре, проявляя дружеские отношения к странам ЦА, государства Запада пытаются вмешиваться в политические процессы внутри региона. В первую очередь, используя денежные стимулы для поддержания оппозиционных лидеров под видом грантов «на демократию».

Центральная Азия, безусловно, с уважением относится к стремлению Запада поскорее приобщить регион к демократическим идеалам. Однако использование инструментов манипулирования умами молодежи, чтобы столкнуть ее с официальными властями, мало похоже на демократию. Скорее – подготовка армии для использования в своих интересах. А такого вмешательства во внутренние дела Центральная Азия допустить не должен. /// nCa