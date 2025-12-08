Международная команда ученых обнаружила в Туркменистане считавшегося исчезнувшим туркестанского ушана

Международная команда учёных из Германии, Узбекистана и Туркменистана под руководством Музея естествознания в Берлине (Museum für Naturkunde Berlin) обнаружила в туркменских Каракумах туркестанского ушана (Plecotus turkmenicus) — вид летучих мышей, которого живым не видели на протяжении последних полвека.

В октябре этого года поиски летучей мыши стали целью международной исследовательской экспедиции. Исследователи посетили исторические места и другие подходящие места в пустыне Каракумы. Сначала в трещине обрыва была найдена молодая самка туркестанского ушана. В лессовой пещере, расположенной в 87 километрах, в приграничной зоне с Узбекистаном, был замечен взрослый самец. Таким образом, впервые с 1970 года было вновь подтверждено существование вида туркестанского ушана. Удалось также собрать образцы для генетических исследований, чтобы изучить эволюционную историю летучих мышей Центральной Азии.

Впервые были засняты фотографии, сделаны видеозаписи и аудиозаписи живых особей этого загадочного пустынного обитателя, ранее известного лишь по нескольким музейным экземплярам в российских коллекциях.

В ходе систематической проверки фауны летучих мышей Туркменистана для обновления Красной книги туркестанский ушан получил наивысший приоритет из-за недостатка знаний о нем. Поскольку это эндемичный вид пустыни Каракумы в приграничных регионах Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, существовали опасения, что он очень редок или даже вымер.

Вид, вероятно, находится под серьёзной угрозой, в первую очередь из-за изменения климата. Продолжающееся высыхание пустынь Центральной Азии, вызванное ростом температуры, приводит к сокращению растительного покрова, а значит — к сокращению кормовой базы и мест обитания ушана.

Находка в приграничной зоне также может свидетельствовать о ранее неизвестном присутствии вида на территории Узбекистана.

Правительство Туркменистана теперь включает повторное обнаружение туркестанского ушана в свои планы по созданию природоохранной территории площадью более 50 000 гектаров. Это принесет пользу не только эндемичному виду летучих мышей, но и всему биоразнообразию холодных зимних пустынь, вплоть до крупных млекопитающих, таких как дикий осел и джейран.

Тесное сотрудничество между Музеем естествознания Берлина, Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Управлением особо охраняемых природных территорий Туркменистана и Академией наук Узбекистана по изучению фауны летучих мышей Центральной Азии будет продолжено. ///nCa, 8 декабря 2025 (фото – Кристиан Дитц)