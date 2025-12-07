Ашхабад ярко отметил Международный день добровольца: в столице прошёл большой Фестиваль волонтёров при поддержке Посольства России



5 декабря, в Международный день добровольца, в Ашхабаде состоялся один из самых тёплых и энергичных праздников года – Фестиваль волонтёров, организованный общественной организацией «Yenme» совместно с Посольством Российской Федерации в Туркменистане и Русским домом.

На одной площадке собрались 40 активных волонтёров из восьми ведущих общественных организаций страны:

– «Агама»

– Союз экономистов Туркменистана

– «Яш Тебигатчы»

– «Кейик Окара»

– Общество Красного Полумесяца Туркменистана

– «Достижения молодых»

– «Охрана природы»

– «Yenme»

Фестиваль открыли Первый секретарь Посольства России, руководитель Русского дома в Ашхабаде Юлия Станиславовна Зайцева и председатель ОО «Yenme» Гуля Чореклиева. Они подчеркнули: волонтёрство – это не просто помощь, это настоящая сила, которая меняет общество и делает мир добрее.

Участников разделили на четыре смешанные команды по 10 человек, каждая из которых представляла одно из ключевых направлений добровольчества: экология, защита животных, поддержка детей и помощь пожилым людям. Команды придумали себе яркие названия и с азартом включились в соревновательную программу.

Среди конкурсов особенно запомнились:

– «Культурный посол волонтерства» – презентация миссий и девизов команд

– «Волонтёрская озвучка» – весёлая переозвучка комедийных роликов на темы добра и единства

– Большая викторина по истории и практикам волонтёрского движения

Праздничное настроение создали приглашённые артисты: виртуозный скрипач, завораживающий фокусник и яркий танцевальный коллектив.

Оценивало выступления авторитетное жюри:

– Юлия Зайцева (Посольство России)

– Заслуженная артистка Туркменистана Гульширин Аннамурадова

– Актриса Русского драматического театра им. А.С. Пушкина, художественный руководитель инклюзивного театра «Татал» Татьяна Овезмурадова

– Корреспондент газеты «Нейтральный Туркменистан» Гозель Джапарова

По итогам соревнований организаторы решили: в День добровольца нет проигравших – победил каждый, кто пришёл делать добро. Все участники получили памятные призы и благодарности.

Финальным моментом праздника стал большой объединяющий флешмоб, в котором приняли участие все волонтёры и гости.

Фестиваль стал ярким подтверждением того, что волонтёрское движение в Туркменистане набирает силу и объединяет всё больше неравнодушных сердец. ///nCa, 7 декабря 2025 г. (фото – Yenme)